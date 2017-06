Ob 90-letnici prevzeli novo vozilo

26.6.2017 | 15:30

Mirna - Natanko dve leti in pet mesecev potem, ko so na občnem zboru sklenili, da potrebujejo novo gasilsko vozilo, so člani Prostovoljnega gasilskega društva Ševnica vozilo dobili v uporabo. Da bi bilo še bolj slovesno, se je to zgodilo na praznovanju 90-letnice delovanja društva.

Kot so sporočili iz mirnske občine, je bilo PGD Ševnica ustanovljeno 20. novembra 1927. Na ustanovnem zboru se je zbralo osem ljudi, danes društvo šteje 111 članov, med katerimi je kar 18 mladih, vsi pa se zavzeto udeležujejo izobraževanj in tekmovanj, s katerih domov pogosto prinesejo pokale. Novo gasilsko vozilo je tretje vozilo v zgodovini društva in je pomembna pridobitev: „Zato ker je staro vozilo že obrabljeno, čeprav nič skoraj rabljeno. Več zaloge vode imamo, več opreme imamo notri, gremo vse po tipizaciji. Bolje smo tudi pripravljeni na intervencije, kar je glavni razlog, zakaj smo zamenjali avto,“ pravi predsednica PGD Ševnica Irma Zupančič.

Za novo gasilsko vozilo Iveco Daily GVV-1, v katerega so sicer vgradili nekaj stare opreme, je bilo treba zagotoviti nekaj manj kot 113 tisoč evrov, pri čemer je društvo zbralo nekaj manj kot 23 tisočakov, občina pa bo (tudi s pomočjo manjšega kredita) pokrila razliko.

„Najprej naj izrečem vso zahvalo gasilkam in gasilcem PGD Ševnica, ki so sami zbrali precejšen delež, levji delež pa prispeva Občina Mirna. Občina se zaveda, da je gasilstvo izrednega pomena in da če želimo kvalitetno delovati v tistih trenutkih, ko je to najbolj potrebno, potem je vsekakor ustrezno vozilo tisto, ki lahko veliko odtehta pri hitrosti, pri izvedbi akcije oziroma samega gašenja in seveda tudi pri tem, da so gasilci zadovoljni, ko svoje delo kvalitetno opravijo,“ pravi župan Dušan Skerbiš.

Oprema vseh štirih gasilskih društev je zdaj zadovoljiva, še meni župan in dodaja, da je treba še nekaj postoriti pri urejanju samih gasilskih domov. Za prihodnje leto tako napoveduje pridobitev gradbenega dovoljenja za nov gasilski dom na Mirni, ki bo omogočal varnejši izvoz, imel boljši dostop in bo tako kot na vaseh lahko postal prostor druženja gasilcev in krajanov.

Ob prevzemu novega vozila so na Ševnici pripravili slovesni mimohod, podelili pa so tudi priznanja članom, ki so bili pri pridobivanju sponzorskih in donatorskih sredstev najbolj aktivni, ter se zahvalili društvom, s katerimi sodelujejo in se ob različnih priložnostih srečujejo. Gasilska zveza Trebnje je podelila priznanja Gasilske zveze Trebnje III. stopnje (prejeli Jože Bizjak ml., Jure Mirt, Branka Plemenič, David Šenica), II. stopnje (Stanko Debevec, Damjan Dim, Franc Gregorčič, Alojzij Krištof, Darja Petje, Anton Zupančič, Irma Zupančič in Ljudmila Zupančič) ter I. stopnje (prejel Martin Novak). Državno odlikovanje Gasilske zveze Slovenije gasilsko plamenico II. stopnje je prejel Andrej Zupančič, I. stopnje pa Prostovoljno gasilsko društvo Ševnica.

Ko je Anamari Petje prinesla ključe županu Dušanu Skerbišu, jih je ta predal poveljniku PGD Ševnica Andreju Zupančiču, ta pa vozniku Juretu Mirtu, ki je vozilo tudi vžgal. Da bo vožnja srečna in vrnitev z intervencij varna, je novo vozilo blagoslovil župnik Marko Japelj.

Dogajanje na Ševnici je bilo, kot so še zapisali v sporočilu za javnost, le del pestrega dogajanja ob letošnjem praznovanju občinskega praznika na Mirni. Vrhunec bo doseglo ta petek, 30. junija, ob 19. uri, ko bodo prvič podelili tudi občinska priznanja, med njimi naziv častni občan.

M. M., foto: Lapego

