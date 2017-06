Kevo: Imamo obetavno mlado generacijo

Tel Aviv - Vladimir Kevo je februarja lani na čelu strokovnega sveta Atletske zveze Slovenije nasledil Martina Steinerja. Treniral je med drugimi edinega atletskega zlatega olimpijca Primoža Kozmusa. Tako slednji kot skoraj vsi iz njegove generacije, ki je pustila velik pečat v slovenskem športu, so se poslovili in sedaj nastopa povsem nova zasedba.

Slovenija je na ekipnem evropskem prvenstvu v Tel Avivu zasedla četrto mesto in se s tem ni uvrstila v prvo ligo. Kako ocenjujete dejstvo, da niste izpolnili zastavljenega cilja?

"Po dveh dnevih tekmovanja v Izraelu, na katerem sicer nismo dosegli cilja in se prebili v prvo ligo, nisem žalosten, mogoče razočaran, ker je le 2,5 točke manjkalo za preboj v višjo raven tekmovanja. Tako malo je to ... Toda prepričan sem, da smo v zadnjih dveh letih napravili bistven napredek, povsem smo zamenjali generacijo in imamo res lepo in obetavno mlado ekipo. Ta potrebuje čas, da bo dozorela. Videli smo ekipni duh, ki ga v preteklosti ni bilo toliko, imamo dobro tekmovalno opremo, oblačila, po katerih smo prepoznavni, ki jih po dolgem času tekmovalke in tekmovalci radi nosijo."

Katere discipline so bile tiste, na katerih boste morali delati več, da se posamezniki ne bodo borili zgolj za to, da bi se otresli zadnjih mest?

"V vsakem sklopu disciplin je bila ena ali pa dve slabi točki. V sprintu imamo Luko Janežiča, ki se je kljub mladosti že dokazal tudi na mednarodni sceni. Prihajata 20-letna Anita Horvat in leto mlajša Agata Zupin. Na daljših progah sta se izkazala Jan Brešan in Jan Kokalj z izjemnima osebnima rekordoma. V metih imamo tudi mlade, Veroniko Domjan, Nejca Pleška ... V ekipi je bilo zelo malo starejših, kot so Martina Ratej, Matija Kranjc in Sonja Roman, drugi pa so precej mlajši in na njih bomo temeljili napredek v prihodnosti."

Kako ocenjujete nove trenerje, ki so bili kot atleti člani tako imenovane zlate generacije in vadijo omenjene obetavne atletinje in atlete?

"Ti trenerji prinašajo novo energijo. Slovenski rekorder na 110 m ovire Damjan Zlatnar je tako svoje bogate izkušnje in znanje prenesel na Zupinovo. Ta je kljub mladosti izjemno dobro nastopila kar v štirih disciplinah in ima že člansko normo za SP v Londonu. Podobna zgodba je Rok Predanič, ki vodi Janežiča in Horvatovo. To si želimo, da se v našo atletiko prenesejo nova znanja in energija. Boštjan Fridrih ima zelo pomembno vlogo v klubu v Slovenski Bistrici, kmalu pa bo imel še večjo, saj naj bi postal naslednik izkušenega trenerja Marjana Štimca na mestu tamkajšnjega direktorja Zavoda za šport."

V Izraelu sta se na ekipnem EP izkazali tudi štafeti 4 x 400 m, moška z zmago, ženska z drugim mestom in državnim rekordom. Bo zveza uvedla kakšno sistematično delo na tem področju, s katerim bi lahko dolgoročno zapolnili tudi nekaj omenjenih vrzeli?

"Omenjeni štafeti imata velik potencial, ne le za nastope na velikih tekmah, saj je zadaj še nekaj mladincev in mladink, ki se tudi lahko priključijo. Če bodo delali skupaj, lahko veliko naredijo. Tekmovalci in trenerji pa se morajo najprej odločiti, če bodo del vadbe in dela opravili skupaj. Atletika je sicer individualni šport, toda za štafete je nujen ekipni pristop, mogoče ne toliko za 4 x 400 m, za 4 x 100 m pa zagotovo, to je ekipni šport. Menim, da v štafeti 4 x 100 m nimamo potenciala za res vrhunski mednarodni dosežek, lahko pa bi se potegoval za norme za velike tekme. Kot predsednik strokovnega sveta se bom gotovo zavzemal, da bomo denar vlagali v perspektivne discipline, kar štafete gotovo so."

Kako pa boste delovali pri strokovnem delu na daljših progah?

"Realno stanje naše atletike je ta čas, da imamo tu nekaj težav. Veteranka Sonja Roman, ki ne bo več veliko nastopala na atletskih stezah, je tako zapolnila nastop na najdaljši razdalji tega EP ter je nalogo opravila zelo dobro. Matjaž Pregrat je na 3000 m zapreke prišel z daleč najslabšim prijavljenim izidom in ni odstopil, Brešan je po dolgem času na 5000 m tekel pod 14:30, Kokalj pa na 3000 m 8:17. Na 800 m je velik potencial Žan Rudolf, Jana Petrač na 1500 m, imamo Jernejo Smonkar, sicer slednjo ne za res vrhunske izide. Bodo pa morali vsi še tekmovalno odrasti in dozoreti."

Manjka tudi še pred nekaj leti uveljavljen sistem tekmovanj, nameravate oživiti slovensko atletsko ligo?

"Liga je res zamrla, se pa vzpostavlja sistem tekmovanj z mitingi v Slovenski Bistrici, Velenju, Novem mestu in Ljubljani. To so štirje centri s kakovostnimi mitingi, ki bodo poleg državnega prvenstva in pokala zagotavljali nastope tudi našim najboljšim na dobrih tekmah na domačih tleh. To je po mojem mnenju povsem dovolj."

V zadnjem času je bilo veliko spremembe tudi v pisarni AZS, ki se je praktično v celoti zamenjala. Prišla sta nekdanja atleta Dejan Dokl za direktorja in prihaja Marija Šestak za stike z javnostjo in marketing. Kako ocenjujete te spremembe sredi sezone?

"Pisarna je kadrovsko podhranjena. Predsednik AZS Roman Dobnikar in upravni odbor obljubljata spremembe tudi na tem področju. Tako naj bi še nekaj časa nazaj naša izjemna atletinja Marija Šestak poleg dela za stike z javnostjo pomagala stroki, za marketing pa bodo v prihodnje zadolženi drugi. Sam mislim, da se bodo tudi tu odvile pozitivne stvari."

