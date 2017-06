Igral je orkester in bil je praznik

26.6.2017 | 21:05

Dirigent Toni Homan, Bort Ross in Lamai ter seveda Pihalni orkester Kostanjevica na Krki. (Foto: M. L.)

Predsednik orkestra Grega Jordan (v sredini) v tej glasbeni zasedbi tudi igra klarinet. (Foto: M. L.)

Eva Krajnc kot solistka (Foto: M. L.)

Kostanjevica na Krki - Pihalni orkester Kostanjevica na Krki z dirigentom Tonijem Homanom je včeraj odigral svoj poletni koncert, ki je bil obenem tudi osrednja kostanjeviška občinska prireditev ob dnevu državnosti in enotnosti. Z glasbeniki so nastopili pevski solisti Manca Baznik s himno, Eva Krajnc, Bort Ross in Lamai ter solist na saksofonu Miha Grgovič.

Slavnostni govornik, kostanjeviški župan Ladko Petretič je med drugim poudaril, da je samostojna Slovenija varna država. Spoštovanje preteklosti je po njegovih besedah pomembno za prihodnost države. Napotek za to, kakšni naj bomo v prihodnje v tej državi, lahko da tudi Franc Saleški Finžgar, ki je med drugim zapisal, da hlapčevstvo ni prava drža.

Spored je povezovala Melita Skušek. Predsednik orkestra Grega Jordan se ji je, ko je nagovoril udeležence prireditve, zahvalil, ker je povezovala spored in ker redno povezuje koncerte orkestra in ker tako »povezuje nas in vas«.

Jordan se je zahvalil med drugim tudi dirigentu Toniju Homanu ter solistom.

M. L.

