Poškodovan motorist; danes brez elektrike

27.6.2017 | 07:00

Včeraj ob 18. uri sta v Brezini, občina Brežice, trčila motocikel in osebno vozilo. Gasilci PGE Krško so zarovarovali kraj nesreče, nudili pomoč reševalcem NMP Brežice in počistili cestišče. Reševalci NMP Brežice so poškodovanega motorista oskrbeli in prepeljali v UC Brežice.

Ob 13.16 je bil v gozdu v bližini naselja Gorenja Pirošica viden dim. Gasilci PGD Dolenja Pirošica so ugotovili, da gre za nadzorovano kurjenje v naravi.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 7:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RODINE PRI ČRNOMLJU na izvodu 4. Jurk-Majerle;

- od 8:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZASTAVA.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 7:00 do 13:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP UŠIVEC;

- od 9:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NOVI LJUBEN1, TP NOVI LJUBEN2, TP STARI LJUBEN, TP STARI LJUBEN SV. VID;

- od 12:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP URŠNA SELA2, TP DOBINDOL, TP LAZE, TP LAZE KOGENERACIJA, TP TRAVNI DOL, TP BLAŽEVICA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠMARJETA1.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 13:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RIHPOVEC na izvodu RAJSKA DOLINA.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 10:00 do 14:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. DOBRAVICE 1999, izvod Štefanič.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice med 9. in 11. uro na območju TP Silovec, Sromlje vas, Sveti Janez, Curnovec, Okljukova Gora, Volčje in Sromlje; na področju nadzorništva Krško okolica med 8. in 12. uto na območju TP Sremič Imperial.

M. K.