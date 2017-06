Brez Vampijade, a s Psoglavskimi dnevi

Na letošnjem 13. Tržnem dnevu so se kot običajno predstavljali izdelovalci starih obrti. (Foto: M. L.-S.)

Psoglavec je nova maskota sodraške občine, ki so ga izdelali za letošnje Psoglavske dneve, so ga pa javnosti prvič predstavili že, ko je šla skozi Sodražico kolesarska karavana letošnje dirke Po Sloveniji. (Foto: M. L.-S.)

Sodražica - Letošnje muhasto vreme Vampijadi v Sodražici ni bilo naklonjeno. Zaradi napovedanega slabega vremena so prvotno predvideno prireditev najprej prestavili na drug datum, potem pa zaradi ponovno slabe vremenske napovedi prireditev odpovedali z obljubo, da jo bodo to kulinarično prireditev organizirali v jesenskem času. V Sodražici tako svoje prve večje prireditve v letu letos niso izpeljali, so pa lahko izpeljali letošnje Psoglavske dneve, ki so potekali pretekli vikend, čeprav tudi tokrat povsem brez dežja ni šlo.

Psoglavski dnevi se že po tradiciji začno v petek s Psoglavsko nočjo, v soboto sledita Dan športa in Večer na trgu, v nedeljo pa Tržni dan, kot osrednja prireditev Psoglavskih dnevov, ki je tudi največja turistična prireditev v sodraški občini.

Cesarica Marija Terezija je že leta 1752 Sodražici podelila dovoljenje za tržni dan. V Sodražici so dolgo tržne dneve tudi izvajali, desetletja potem, ko jih niso več, pa so se na to ponovno spomnili v sodobnem času, ko so razmišljali o organizaciji prireditve, po kateri bi Sodražica postala prepoznavna.

Tako je leta 2005 v Sodražici nastal prvi Tržni dan – prireditev, na kateri predstavljajo stare obrti in trgovanje. A dolgo niso ostali samo pri celodnevni sejemski prireditvi s ponudbo suhorobarskih, lončarskih, tekstilnih, prehrambenih in drugih izdelkov široke potrošnje, kakršen je Tržni dan še danes. Že naslednje leto so namreč organizirali Psoglavske dneve.

V sklopu letošnjega tridnevnega dogajanja je v petek potekala glasbena prireditev na kateri so nastopili: Omar Naber, Don Mentony band, Band 501 in Rock Angeless. V soboto so v športno obarvanem delu dneva igrali nogomet, košarko, badminton, namizni tenis in odbojko na mivki, na kulturni prireditvi zvečer pa je nastopil Tamburaški orkester Sodražica, domača gledališka skupina MKS pa je uprizorila igro Pumpa.mo. Nedeljski Tržni dan se je pričel s slavnostno povorko kulturnih, umetniških in športnih društev, pozdravnim nagovorom župana Sodražice Blaža Milavca in govorom slavnostnega govornika, predsednika Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije Cvetka Zupančiča, sledil pa je pester kulturno zabavni program z nastopi glasbenih in plesnih skupin iz Sodražice, Ribnice in Kočevja.

