Cerkljanski šolarji bodo kmalu pod novo streho

27.6.2017 | 11:50

Pogled na šolo iz zraka (Foto: Občina Brežice)

Svetla notranjost šole

Pogled na novo telovadnico

Cerklje ob Krki - Gradnja nove šole in vrtca v Cerkljah ob Krki so v zaključni fazi, izvajalci že urejajo okolico šole, ki bo v novem šolskem letu odprla vrata več kot 300 šolarjem in otrokom iz vrtca. Na 4.000 kvadratnih metrih bodo imeli tako otroci kot učitelji in vzgojitelji odlične pogoje za učenje in delo, so sporočili iz brežiške občinske uprave.

V juliju bo tehnični pregled objektov, sledi odprava morebitnih tehničnih pomanjkljivosti in nato pridobitev uporabnega dovoljenja v avgustu, kar pomeni, da bodo osnovnošolci in vrtičkarji septembra vstopili v prostore nove šole.

Omenjeni projekt je trenutno največji projekt Občine Brežice. Vreden je 6,6 milijona evrov, večino denarja pa je zagotovila občina sama, saj država že vse od leta 2009 ne sofinancira več gradnje osnovnih šol, od leta 2013 pa država še dodatno znižuje sredstva občinam, kar predstavlja precejšnjo oviro pri izvajanju investicij, so zapisali v sporočilu za javnost.

Gradnjo nove šole in vrtca so zaradi večmilijonske vrednosti projekta, ki predstavlja polovico vsega denarja za naložbe v občini, najprej načrtovali za obdobje treh let, od leta 2016 do 2018. Denar za gradnjo so na občini zagotovili v letih 2016 in 2017, v letu 2018 pa so naj bi nabavili opremo. Na predlog brežiškega župana Ivana Molana, da se šola dokonča že v letu 2017, so svetniki brežiškega občinskega sveta prepoznali prednostno investicijo na področju šolstva in sprejeli rebalans proračuna, da je lahko Občina Brežice namenila dodatnih 311.761 evrov za zaključitev investicije v tem letu.

Dodatni denar je namenjen predvsem za nakup opreme, ki bo zagotovila uporabnost novih prostorov in katere dejanski strošek je presegel ocenjeno vrednost iz investicijske dokumentacije. Na javni razpis za dobavo opreme za šolo so prispele ponudbe v višini 1 milijon evrov, medtem ko je občina ocenila opremo na 500.000 evrov, po izvedbi novega postopka pa znaša dosežena cena opreme 800.000 evrov, kar je še vedno za 300.000 evrov presegalo ocenjeno vrednost opreme. Občina Brežice je tako v letu 2017 za dokončanje v proračunu skupno zagotovila dobrih 3.444.000 evrov.

Nova šola, vrtec in telovadnica

Novi šolski prostori so namenjeni za 9 do 12 oddelkov šole in 5 oddelkov vrtca, skupaj za največ 252 učencev in 110 otrok vrtca, trenutno pa šolo obiskuje skoraj 200 učencev, v vrtec pa je vključenih čez 80 otrok. Novi del šole je sestavljen iz treh delov: samostojnega objekta vrtca na vzhodni strani parcele, ki mu je zagotovljena suha povezava s šolo, ki predstavlja osrednji del in se nahaja južno od obstoječega starega objekta, s katerim je povezan s hodnikom, ter telovadnice na severno zahodnem delu, ki je delno vkopana v zemljo.

Gradbeno obrtniška dela izvaja podjetje As-Primus, strojne instalacije podjetje Kolektor Koling ter elektro instalacije in zunanje ureditve Kostak, strokovni nadzor nad deli pa izvaja Savaprojekt, so še dodali na brežiški občini.

M. Ž., Foto: Občina Brežice

