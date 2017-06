V Podgorju je vroče, ni pa nevzdržno

27.6.2017 | 17:45

Ob našem dopoldanskem obisku je termometer v proizvodnih prostorih Podgorja kazal 28,5 stopinje Celzija, zračna vlaga pa je znašala malo manj kot 46 odst., kar je v precejšnji meri ublažilo občutek vročine. V popoldanskih urah se razmere v vročinskem valu nekoliko poslabšajo. (Foto: B. B.)

Šentjernej - »V podjetju Podgorje delavci od poldneva dalje delajo v nevzdržnih razmerah. V proizvodnih prostorih je temperatura narasla na 30 stopinj Celzija in več, delavci pa imajo 12-urni delovnik.« Tako se je glasilo sporočilo, ki je prejšnjo sredo, na prvi dan vročinskega vala, prispelo na naslov našega uredništva.

V šentjernejskem Podgorju, hčerinskem podjetju Adrie Mobil, kjer izdelujejo elemente za notranjo opremo počitniških vozil, visokih temperatur ne zanikajo, poudarjajo pa, da so razmere vseeno daleč od nevzdržnih.

»V obdobju vročinskega vala temperature na nekaterih delovnih mestih v popoldanskem času res zrastejo tudi čez 30 stopinj Celzija, kar je veliki meri pogojeno s tehnologijo, ki pri obratovanju ustvarja dodatno toploto. Za namen obvladovanja tega tehnološkega dejstva je po celotni proizvodnji inštalirana klimatizacija delovnega prostora, s katero se primerno blažijo negativni vplivi visokih temperatur,« se je na očitke odzval mag. Darko Vardijan iz podjetja Darma, ki je pooblaščeno za varstvo pri delu v družbi Podgorje.

Klimatske naprave imajo v proizvodnji nameščene že vrsto let, sicer bi, kot pravi direktor Podgorja Marijan Kostanjšek, temperatura poleti zrasla tudi nad 40 stopinj. Poleg tega v primerih temperature, višje od 28 stopinj Celzija, zaposlenim omogočajo dodaten odmor na vsaki dve uri, pitje tekočin, zračno zaščitno obutev in podobno. V dogovoru z obema reprezentančnima sindikatoma se ob temperaturah nad 30 stopinj dovoli dodaten petminuten odmor vsako uro. Kot poudarja Vardijan, so obstoječe mikroklimatske razmere v Podgorju znotraj dopustne zakonske regulative, ukrepi šentjernejske družbe za blažitev temperatur pa po njegovi oceni v slovenskem prostoru predstavljajo nadstandard.

V Podgorju je sicer zaposlenih 450 ljudi, proizvodnja pa je organizirana v treh izmenah. Zaradi povečanega obsega naročil - Adria je zaradi hkratne proizvodnje starih in novih modelov svojih vozil pred dobrim mesecem količino naročil z 8.000 pozicij zvišala 18.000 - so v zadnjih dneh maja prešli na 12-urni delavnik, pojasnjuje Kostanjšek. Štirje delovni dnevi v tednu so dolgi po 12 ur, en pa po 8 ur. Na ta način lahko proizvodnja obratuje tudi ob sobotah in nedeljah, tak delovni ritem pa bo trajal še nekaj dni, do 2. julija.

»Razumem, da sprejeti ukrepi in vročina povzročajo dodatno utrujenost pri zaposlenih, vendar ne moremo izbirati, kdaj bodo imeli naši kupci top sezono in najvišje potrebe. Če se želimo še naprej razvijati, tudi v smislu dvigovanja števila delovnih mest, moramo kupcem slediti. Verjamem, da lahko le na tak način Podgorje skupaj z Adrio Mobil še dolga leta posluje uspešno in zagotavlja preko 400 delovnih mest Šentjerneju,« pravi Kostanjšek.¸

Podgorje je v minulih dveh letih na novo zaposlilo več kot 150 novih sodelavcev. Da bi pokrili sezonske špice brez 12-urnega delovnika, bi za kak mesec na leto potrebovali približno sto dodatnih delavcev. V trenutnih razmerah, ko delavcev primanjkuje praktično povsod, bi bila to, tudi če bi se odločili zanjo, najbrž misija nemogoče.

V Podgorju so sicer v zadnjih treh letih v posodobitev opreme vložili več kot 4 milijone evrov, del teh sredstev pa je bil namenjen tudi izboljšanju delovnih pogojev. Letos so dokupili 16.000 m2 zemljišč, v kratkem pa pričakujejo gradbeno dovoljenje za dodatnih 6.000 m2 proizvodnih prostorov. Gradnja in nakup opreme bosta stala okoli 4 milijone evrov, do leta 2021 pa nameravajo investirati še dodatnih 8 milijonov. »Cilj je, da proizvodnjo v nekaj letih organiziramo v dveh izmenah,« nam je še povedal direktor Kostanjšek.

Boris Blaić

