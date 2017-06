FOTO: Na Bučki dišalo po šarkljih, na sejmu so barantali za ovco

27.6.2017 | 10:45

Barantanje za ovco.

Bučka - Za dan državnosti, ki je obenem tudi praznik KS Bučka, so na Bučki že 14. leto zapored povabili na semanji dan. Prireditev, ki jo prireja Turistično društvo Bučka z ostalimi društvi, in poteka pri kulturnem domu, je vsebinsko zasnovana kot turistična, s poudarkom na etnoloških vsebinah ter bogatem spremljajočem dogajanju.

Slastni in lepi šarklji.

Kot vedno, so semanji dan popestrili: bogata kmečko- rokodelska tržnica, kramarski sejem, prikaz sejmarjenja nekoč, na katerem so barantali za ovco­ - to sta bili kmetica leta Jelka Krivec in Nežika Režek, ki sta ob pomoči spretnega mešetarja kupili ovco in ob tem nasmejali množico obiskovalcev - pa likovna razstava z natečaja Življenje na kmetiji nekoč, na kateri je sodelovalo kar 126 otrok iz štirih osnovnih in dveh podružničnih šol.

Komisija je izbrala 30 likovnih del za razstavo, od teh tri najboljša dela v kategoriji od 1. do 5. razreda in tri dela v kategoriji od 6. do 9. razreda. Nagrajenke 1. kategorije so naslednje učenke: Nina Kos z OŠ Frana Metelka Škocjan Podružnična šola Bučka - zlato priznanje, Neja Smrke z OŠ Toneta Pavčka Mirna Peč - srebrno priznanje in Katarina Novak z OŠ Frana Metelka Škocjan Podružnična šola Bučka – bronasto priznanje. Nagrajenke 2. kategorije so učenke iz Gaja Okrajšek – zlato priznanje, Larisa Šribar - srebrno priznanje in Neli Klevišar - bronasto priznanje. Vse nagrajene učenke v tej kategoriji so z OŠ Frana Metelka Škocjan. Podelili so tudi pisne zahvale vsem mentoricam in vsem ostalim udeležencem natečaja

Priznanja za šarklje.

Šarkljev manj, a zelo dobri

Šarkeljada je bila že 13. po vrsti, sedmič pa kot državno ocenjevanje. Na ocenjevanje je po besedah predsednice Društva podeželskih žensk Bučka Vide Gros prispelo manj šarkljev kot leta nazaj, to je 30, »a kar nekaj jih je tekmovalo prvič, spodbudno pa je tudi, da so se opogumile tri osnovnošolke.« Vsi šarklji so bili razstavljeni, mogoče jih je bilo tudi poizkusiti. Komisija, ki je ocenjevala videz, vonj, lastnosti in okus šarkljev, je podelila šest zlatih, deset srebrnih in sedem bronastih priznanj ter sedem zahval.

Likovna razstava v kulturnem domu.

Po besedah predsednice komisije Betke Verščaj, so veseli, da sodelujoči upoštevajo pripombe od prej, da so inovativni, poudarjajo pa, naj uporabljajo res kvalitetne surovine in ne preveč različnih živil naenkrat. Verščajeva je še posebej pohvalila tiste, ki so pripravile kvašene šarklje, »saj so to šarklji naših babic, ki so v preteklosti krasili in bili v ponos na vseh prazničnih mizah ob vseh različnih družinskih srečanjih.«

Zlata priznanja so prejele: Avsec Ana za Pirin šarkelj z orehi, Dulc Nežka za umešani šarkelj, Marjetič Tamara za šarkelj zeleni greh, Novak Katarina za kvašeni šarkelj, Starc Marija za kvašeni slani šarkelj in Šterk Ida za kvašeni rozinov šarkelj, pečen v krušni peči. Srebrna priznanja so prejele: Bevec Uršula za kvašeni šarkelj, Čarman Karmen za šarkelj z rozinami, Jakše Marija za marmorni šarkelj, Kerin Majda za kvašen šarkelj z orehi in rozinami, Kerin Majda za umešani šarkelj s koprivami, Klemenčič Janja za biskvitni šarkelj, Klemenčič Vesna za biskvitni šarkelj, Kopina Marija za marmorni šarkelj, Pokleka Sonja za bučni šarkelj in Vidmar Dragi za kvašeni šarkelj. Bronasta priznanja so prejele: Avsec Alenka za kvašeni šarkelj, Gros Vida za pirin šarkelj z vinskim kamnom, Pokleka Sonja za kvašeni šarkelj, Režek Nežika za šarkelj z bučnim oljem, Vovko Janja za umešani šarkelj, Vrhovšek Marija za biskvitni šarkelj z brusnicami ter Vrhovšek Marija za kvašeni šarkelj z rozinami.

Imajo defibrilator

Krajevno priznanje PGD Bučka.

Na semanjem dnevu so namenu predali tudi defibrilator, ki so ga namestili na kulturni dom, zanj pa so po besedah predsednika KS Tomaža Marjetiča denar prispevala vsa društva z Bučke in donatorji. To je za krajane pomembna pridobitev. Ob prazniku KS Bučka je predsednik Marjetič krajevno priznanje podelil PGD Bučka ob 90-letnici delovanja, za povezovanje humanih vrednot prostovoljstva in solidarnosti ter razvijanje družabnega življenja v KS. Priznanje sta prevzela predsednik PGD Bučka Marko Mlakar in poveljnik Andrej Hočevar.

Za zabavo je poleg iskrivega voditelja Darka Povšeta letos skrbel družinski ansambel Lenart iz Tomažje vasi.

L. Markelj, foto: Jelka Tršinar

