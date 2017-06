V Ambrusu imajo nov oder

Ambrus - Za krajane Ambrusa in okoliških vasi je 24. junij že več kot 20 let pomenljiv dan, saj že tradicionalno na predvečer dneva državnosti obeležijo krajevni praznik. Večer radosti in druženja ob tradicionalnem domačem golažu je bil še posebej prazničen, saj je na športnem igrišču potekal blagoslov in uradno odprtje novega odra, ki je še kako pomembna pridobitev za kraj, so sporočili iz ivanjške občinske uprave.

Pobudo za postavitev odra so dali domači gasilci, njihovo idejo pa so soglasno podprli tudi predstavniki KS Ambrus. Tamkajšnji predsednik krajevne skupnosti Stane Tekavčič se je v nagovoru zahvalil članom gasilskega, kulturnega, športnega in turističnega društva ter številnim prostovoljcem in lokalnim podjetnikom, ki so sodelovali pri gradnji. Večnamenski oder bo svoj krst doživel v sredini julija na gasilski veselici.

Vsako leto jih obišče tudi župan občine Ivančna Gorica Dušan Strnad, ki je, kot so zapisali v sporočilu javnost, ponosen na krajane Ambrusa, saj ga vedno znova presenetijo z novimi pridobitvami v kraju. Ob tej priložnosti je predstavil nekaj občinskih investicij, med njimi je najpomembnejša celotna prenova podružnične šole, ki bo energetsko in gradbeno sanirana v poletnem času. Še enkrat je čestital letošnjima prejemnikoma občinskih priznanj in nagrad Martini Hrovat in Francu Hočevarju, ki sta že več let močno vpeta v dogajanje v ambruškem koncu. Oder je blagoslovil tamkajšnji župnik Uroš Švarc.

Prireditev je spremljal tudi pester kulturni program, ki ga je pripravilo domače kulturno društvo. Nastopili so člani Mešanega pevskega zbora Ambrus, ambruška plesna skupina Plesne šole Guapa in hip-hop plesalec Tai Zajc iz Velikega Gabra, ki je član reprezentance Plesnega kluba Guapa.

