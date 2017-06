Ob dnevu državnosti v Šentjerneju govornik Borut Likar

27.6.2017 | 15:00

Borut Likar.

Šentjernej - Konec tedna je v Kulturnem centru Primoža Trubarja potekala proslava v počastitev ob dnevu državnosti.

Letos miniva 26 let, odkar smo stopili v svet kot enaki med enakimi. Bilo je slovesno: nastopil je Šentjernejski oktet, Pihalni orkester Občine Šentjernej in kvintet trobil pihalnega orkestra. Zbrani so lahko uživali ob slovenskih melodijah in pesmih. 25. junij 1991 je bil dan, ki je dobil ime – dan državnosti - in ob katerem se je zgostila slovenska zgodovina. Je dan, ki je v zadnjih 26 letih postal simbolna točka ter presečišče teženj in sanj slovenskega naroda po svobodi in samostojnosti.

Navzoče je nagovoril župan Občine Šentjernej Radko Luzar, slavnostni govornik je bil upokojeni prvi direktor policije in veteran Združenja Sever Borut Likar. Po proslavi so udeleženci osamosvojitvene vojne za Slovenijo, ki lani niso prevzeli spominskih zahval, te prevzeli. Zbrani so se po proslavi še radi zadržali: članice Društva kmetic Šentjernej so jih posladkale z domačimi dobrotami, manjkala pa ni niti kapljica županovega vina.

A. P., foto: A.P., E.K.G.

