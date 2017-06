Policisti praznovali svoj praznik

27.6.2017 | 16:15

Foto: PU Novo mesto

Novo mesto - Na Policijski upravi Novo mesto so današnji dan policije s nedavno obeležili s slovesnostjo, na kateri so podelili znake policije za sodelovanje, zlate in srebrne ščite policije in spominske znake policije za dolgoletno delo v posebni enoti policije pa tudi priznanja za sodelovanje in pomoč posameznikom in organizacijam, s katerimi pri svojem delu tesno sodelujejo in skupaj z njimi zagotavljajo varnost prebivalcem našega območja.

Gre za praznik, ko se policija in vsa slovenska javnost spominjata osamosvojitvene vojne, ko so miličniki v aktivnostih akcije Sever z ramo ob rami s Teritorialno obrambo ter ob pomoči in podpori civilnega prebivalstva uspešno ubranili in obvarovali mlado državo. Njihovi nekdanji sodelavci so bili med prvimi, ki so se zoperstavili agresiji Jugoslovanske ljudske armade, ki je tudi s tanki skušala preprečiti nastanek nove, samostojne države, so poudarili na Policijski upravi Novo mesto in dodali, da ne bodo nikoli pozabili, da je za dosego tega velikega cilja padlo šest policistov, 14 pa je bilo hudo ranjenih. 27. junij, dan policije, so slovenski policisti izbrali za svoj praznik v spomin na prepričljivo odločenost varovati državo in njen narod, na složnost, podporo in medsebojno zaupanje, ki je v dneh vojne vladala med slovenskim narodom in njegovo policijo.

Bronasti znak policije za sodelovanje so podelili Dolenjskemu muzeju Novo mesto in Prostovoljnemu gasilskemu društvu Črnomelj. Dolenjski muzej je prejel bronasti znak za izjemno sodelovanje in pomoč policiji pri pripravi razstave in organizaciji odprtja razstave z naslovom Četrt stoletja Policijske uprave Novo mesto. Sodelovanje policistov in gasilcev pri prvih posredovanjih ob najzahtevnejših varnostnih dogodkih pa je že tradicionalno zelo dobro in vedno bolj usklajeno.

Srebrni ščit policije podeljujejo za večkratne pomembne prispevke ali uspehe na posameznih področjih dela ali pri opravljanju delovnih nalog, za organizacijske izboljšave pri delu ali za krepitev ugleda policije, tokrat pa so ga prejeli: Janez Obran iz sektorja kriminalistične policije, Tone Kos iz sektorja uniformirane policije in Dušan Jambriško iz službe direktorja, Aleš Lorber, Srečko Medic in Aleksander Ban iz PP Brežice, Marjan Dragan in Stanislav Švajger iz PMP Metlika in Jože Vrščaj iz PP Črnomelj, Tadej Popelar iz PMP Obrežje, Robert Šošterič iz PMP Dobova in Aleš Petelinc iz sektorja za operativno podporo.

Prvič so podelili Spominske znake policije za dolgoletno delo v Posebni policijski enoti. Spominski znak policije za 10 ali več let dela sta prejela Tomaž Povhe iz PP Krško in Aleksander Piškur, za pet ali več let Anton Piškur iz PP Brežice, za 20 ali več dela Damir Urek iz sektorja uniformirane policije, Srečko Falkner iz PPP Novo mesto in Stanislav Tekavčič iz PP Novo mesto.

Zlati ščit, ki ga podelijo za dolgoletno uspešno razvijanja in krepitev organiziranosti, usposobljenosti ali uspešnosti delovanja policije ter za pomembne dosežke pri razvojnem ali raziskovalnem delu na področju varnosti in policijske dejavnosti, so prejeli Bojan Bogovič, komandir PMP Obrežje, Milan Leskovar, komandir PP Dolenjske Toplice, Janko Škoporc, inšpektor v službi direktorja, in Darko Fifolt iz sektorja kriminalistične policije.

Z minuto molka so se poklonili sodelavcema, ki sta v preteklem letu izgubila življenje - Damirju Golobiču, ki je tragično preminul med opravljanjem policijskih nalog, in Branku Turku, ki je pred mesecem dni življenje izgubil v prometni nesreči.

Slavnostna govornika sta bila generalni direktor policije Marjan Fank in direktor Policijske uprave Novo mesto Janez Ogulin, ki sta tudi podelila priznanja najbolj zaslužnim posameznikom. Slovesnost je popestril kvartet policijskega orkestra, ki bo v prihodnjem letu praznoval častitljivo 70 letnico delovanja, in sosedje PU Novo mesto - Plesni studio Novo mesto.

M. Ž., Foto: PU Novo mesto

