Kolesarja iz globine dvignili gasilci

27.6.2017 | 19:00

Na Ljubljanski cesti v Novem mestu je nekaj pred peto uro popoldan kolesar s pločnika zapeljal po nezaščiteni brežini proti železniški progi. Z globine okoli 30 metrov so ga s pomočjo vrvi dvignili gasilci GRC Novo mesto. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so ga na kraju oskrbeli in odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Pomagali reševalcem

Na Kandijski cesti v Novem mestu so gasilci GRC Novo mesto malo po 12.30 pomagali ekipi NMP Zdravstvenega doma Novo mesto pri prenosu obolele osebe iz reševalnega vozila do prvega nadstropja večstanovanjskega objekta.

Motena dobava pitne vode

Na Cvetni ulici v Dobovi je ob 11.45 prišlo do okvare na vodovodnem omrežju. Dobava pitne vode je bila motena v delu Dobove ter naseljih Gabrje pri Dobovi in Mali Obrež. Delavci Komunale Brežice so okvaro odpravili do 13.30.

M. Ž.

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 19h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni andrej Kje je to dol zapeljal? Nad Loko?? Mimgrede zakj ga niso šli raje na Loko iskat, kot pa ga z višine 30 metrov pobirajo? Preglej samo prijavljene komentatorje