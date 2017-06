Gašperšič z gospodarstveniki o južnem delu tretje razvojne osi

Ljubljana - Minister za infrastrukturo Peter Gašperšič se je včeraj na povabilo upravnega odbora Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine po poročanju STA udeležil seje odbora in predstavil aktivnosti na južnem delu tretje razvojne osi za leti 2017 in 2018. Nova cestna povezava do meje s Hrvaško naj bi bila dokončana po letu 2022.

Gašperšič je spomnil, da bo Dars najprej zgradil avtocestni priključek z navezovalnim krakom, ki bo z avtocesto povezal območje okoli tovarne Revoz. S tem bodo na avtocesto neposredno navezali pomemben poslovni del Novega mesta (Osredek-Revoz). Sledila bo gradnja odseka od Osredka preko Pogancev do priključka Maline, so Gašperšičeve besede povzeli na spletnih straneh ministrstva.

Za avtocestni odsek A2-Maline je za izdelavo projektne dokumentacije, vključno z izvedbo vseh zahtevanih raziskav, izbran izvajalec za natečajno rešitev mostov preko Krke. Začenjajo s postopki za pridobivanje okoljevarstvenega soglasja, v teku pa je tudi postopek za izbiro cenilcev nepremičnin in parcelacije zemljišč.

Za odsek od Osredka do priključka Maline je v pripravi razpis za študijo možnih scenarijev izgradnje nove cestne povezave. Natančno dinamiko financiranja zadnjih dveh etap bodo opredelili s šestletnim operativnim načrtom, ki ga bo vlada sprejela na osnovi nacionalnega programa razvoja prometa v Sloveniji. Izgradnja dveh etap naj bi bila zaključena najpozneje do leta 2022. Za odsek Maline-Metlika izdelujejo državni prostorski načrt, za odsek od Črnomlja do Vinice pa z izdelavo še niso začeli.

Gašperšič je povedal tudi, da pripravo potrebne dokumentacije in izvedbo vseh aktivnosti za posodobitev obstoječe cestne povezave med Malinami in hrvaško mejo predvidevajo do leta 2021, izvedbo leta 2022, na odseku od Črnomlja do Vinice pa po letu 2022.

Izgradnja dvopasovne zahodne novomeške obvoznice je predvidena po dokončani gradnji do Malin. Dinamiko poteka projekta bodo podrobneje opredelili v operativnem načrtu, so še zapisali na ministrstvu.

V Črnomlju so se sicer minuli četrtek prvič po majski ustanovitvi sestali člani odbora za spremljanje aktivnosti za gradnjo ceste tretje razvojne osi od Novega mesta naprej. Sestanka, ki ga je sklicala županja Občine Črnomelj Mojca Čemas Stjepanovič, so se udeležili tudi predstavniki DARS-a in ministrstva za infrastrukturo, ki pa so s povedanim Belokranjce razočarali. Že takrat je odbor sprejel sklep, da bodo poslali protestno pismo, ki so ga le dan kasneje naslovili na predsednika vlade dr. Mira Cerarja, v vednost pa poslali ministrstvo za infrastrukturo, ministrstvu za okolje in prostor ter DARS-u. V priponki ga objavljamo v celoti.

