Reševali TV snemalca; danes brez elektrike

28.6.2017 | 07:05

Včeraj ob 18.56 uri so v Termah Čatež gasilci PGD Brežice pomagali reševalcem NMP Brežice pri reševanju snemalca nogometne tekme, ki je bil na podestu na višini petih metrov in je potreboval zdravniško pomoč. Gasilci so ga s pomočjo avto lestve rešili in predali reševalcem. Ti so ga prepeljali v UC Brežice.

Drog se je zlomil

Ob 17.39 se je v naselju Šedem, občina Krško, lesen telefonski drog zlomil in obvisel na vodnikih nagnjen na cesto. O dogodku je bil obveščen Telekom Slovenije.

Nesreča brez poškodovanih

Ob 14.33 se je v naselju Kržeti v občini Sodražica zgodila prometna nesreča z udeležbo osebnega vozila. Aktivirani so bili gasilci PGD Ribnica, ki so zavarovali kraj dogodka, posuli razlite motorne tekočine z vpojnimi sredstvi in pomagali vlečni službi pri nalaganju vozila. Poškodovanih ni bilo.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 7.00 do 13.30 uew zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RODINE PRI ČRNOMLJU na izvodu 4. Jurk- Majerle.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 7.00 do 12.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GORENJCI 1995, izvod proti Lipi;

- od 7.00 do 10.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. LAZE, TP ROŽNI DOL in TP POTOKI.

Madzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 7.30 do 13.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PRINOVEC.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 7.30 do 9.30 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LAZE, TP LAZE KOGENERACIJA, TP TRAVNI DOL, TP BLAŽEVICA;

- od 11.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBINDOL, TP URŠNA SELA2, TP URŠNA SELA1, TP MAKUTE, TP LUBANC, TP GOR. SUŠICE, TP VERDUN PRI URŠNIH SELIH, TP PRI MALNU-G. SUŠICE.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.