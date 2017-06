Ukrasti bika najbrž ni enostavno; padec pijanega kolesarja

28.6.2017 | 09:30

Novo mesto - Nekatere policijske novice prav burijo domišljijo. Takole so danes zapisali novomeški policisti: "V okolici Trebnjega je v noči na 27. 6. nekdo s pašnika odtujil bika." Ker policisti okoliščine še preiskujejo, več podatkov niso posredovali, a najbrž je moral biti tat tokrat precej iznajdljiv in vešč. Še najlažje bi to storil, če bi bika ustrelil in ga potem mrtvega naložil na primerno vozilo in odpeljal, v vseh drugih primerih pa bi moral imeti precej znanja in obvladati precej veščin toreadorjev, saj bik ni ravno kakšna prijazna hišna muca.

Pomanjkanje določenih veščin in še preglobok pogled v kozarec pa sta botrovala padcu kolesarja na Ljubljanski cesti v Novem mestu, o katerem so bili policisti obveščeni včeraj ob petih popoldne. Kot so zapisali v poročilu, so opravili opravili ogled in ugotovili, da je 32-letni moški pri vožnji s kolesom zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad kolesom, zapeljal s ceste in padel po brežini. Lažje poškodovanega kolesarja so reševalci odpeljali v bolnišnico. Policisti so še ugotovili, da je vozil pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka je imel 1,22 miligramov alkohola (2,54 g/kg). Zaradi kršitev cestnoprometnih predpisov mu bodo izdali plačilni nalog, so še zapisali.

Sicer pa so policisti Policijske uprave Novo mesto, kot so zapisali v poročilu, v zadnjih 24 urah posredovali v 51 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 170 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in sedem prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. V Črnomlju in Krškem so zasegli avtomobila kršiteljema cestnoprometnih predpisov, ki nista imela veljavnih vozniških dovoljenj. Posredovali so zaradi 15 kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj ponarejanja denarja, vloma in tatvin. Posredovali so zaradi sprožitve signalno varnostne naprave.

I. V.