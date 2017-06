Lumpert bo nastopil doma

28.6.2017 | 10:15

Igor Lumpert (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - V New Yorku živeči novomeški saksofonist Igor Lumpert, ki bo letos s svojim kvartetom v soboto, 1. julija, ob 19. uri nastopil na Jazz festivalu Ljubljana, se bo dan pred tem, v petek, ob 22. uri v atriju kluba LokalPatriot s svojo skupino in enakim programom kot v Ljubljani predstavil tudi v rodnem Novem mestu. Igor Lumpert Quartet poleg Igorja sestavljajo saksofonist Greg Ward, basist Masa Kamaguchi in bobnar Kenny Grohowski.

Igor Lumpert bo na letošnjih delavnicah Jazzinty, ki bodo v Novem mestu od 14. do 22. avgusta, vodil program študija improvizacijskih teorij, kompozicije in sodobnih zvočnih praks.

I. V.