Poklonili so se Jerneju Molanu in osamosvojitvi Slovenije

28.6.2017 | 10:45

Na včerajšnji slovesnosti je častni pozdrav izrazila intervencijska enota Teritorialne obrambe Slovenije pod vodstvom Antona Marolta (desno), katere pripadnik je bil tudi Jernej Molan. Enota se je junija 1991 v Rigoncah zoperstavila oklepnikom JLA, ki so iz Hrvaške prodirali v Slovenijo. V obstreljevanju je Jernej Molan izgubil življenje. (Foto: M. L.)

V ospredju župan Ivan Molan in ob njem sorodniki padlega Jerneja Molana. (Foto: M. L.)

Darko Ferlan, Bojana Zevnik in Eva Krošelj (Foto: M. L.)

Rigonce - S slovesnostjo pri spomeniku v Rigoncah so včeraj obeležili dan državnosti in 26. obletnice osamosvojitve Slovenije ter obudili spomin na prvo bitko Teritorialne obrambe Brežice z JLA v Rigoncah, v kateri je padel Jernej Molan iz Bukoška pri Brežicah.

Brežiški župan Ivan Molan je v nagovoru med drugim dejal, da ostaja živ spomin na Jerneja Molana. »Ni poznal izmikanja odgovornosti in prelaganja bremena in zadolžitev na druge. Tistega prelomnega leta 1991 se je kljub mladi družini, verjetno pa tudi prav zaradi nje, odzval vpoklicu v Teritorialno obrambo in do zadnjega diha branil komaj rojeno Slovenijo. Njegova podoba za vedno ostaja v spominu ljudi, ki so ga imeli radi in so mu bili blizu. Postal je simbol boja za samostojno državo, opomnik nam vsem, da je bila svoboda Slovenk in Slovencev izbojevana za ceno življenj. Jernej Molan je pred šestindvajsetimi leti za svobodo slovenskega naroda dal največ, kar lahko kot ljudje sploh damo – svoje življenje. Prispeval je k temu, da smo uresničili tisočletne sanje slovenskega naroda, ki so se vedno zdele tako nedosegljive, da nas je njihova uresničitev presenetila,« je izpostavil župan.

Slovenija je po Molanovih besedah doživela po osamosvojitvi velike spremembe, na bolje, a zdi se, da je v nekaterih pogledih stopila tudi korak nazaj. V mladi demokraciji smo se po Molanovem mnenju ujeli v številne pasti.

Delegaciji občine Brežice ter Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Brežice, Združenja borcev za vrednote NOB Brežice, Policijskega veteranskega društva - Sever Posavje in Združenja slovenskih častnikov Brežice sta k spomeniku položili venca.

Na spominski slovesnosti, ki sta jo pripravila občina Brežice in krajevna skupnost Dobova, so sodelovali še Gasilski pihalni orkester Loče, Mešani pevski zbor Franc Bogovič Dobova, recitatorja Bojana Zevnik, ki je tudi povezovala program, in Darko Ferlan ter Eva Krošelj, učenka Osnovne šole dr. Jožeta Toporišiča Dobova in Glasbene šole Brežice.

M. L.

