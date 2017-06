Kje vse so tekmovali cvetličarji Grma Novo mesto

28.6.2017 | 09:55

Novo mesto - Na sejmu Flora v Celju je 10. marca potekalo mednarodno cvetličarsko tekmovanje mladih cvetličarjev in tudi predizbor za Sloveniaskills. Barve naše šole so zastopale dijakinje programa cvetličar in hortikulturni tehnik (PTI), in sicer Petra Knez, Tina Štrumbelj, Neža Japelj, Petra Gašperin in Laura Omerzo.

Tekmovalci vseh slovenskih kmetijskih in vrtnarskih šol so merili znanje in spretnosti v treh kategorijah. Prva je bila izdelava cvetlične kreacije na temo »Visoko, višje, najvišje«, druga naloga je bila presenečanje, na samem tekmovanju so dijaki dobili nalogo, da vsak izdela del aražmaja, celota katerega je predstavljala napis Sejem Flora 2017, za uspešno opravljeno tretjo nalogo pa so morali izdelati v roki vezan šopek.

Dijakinja Petra knez je dosegla skupno drugo mesto, Tina Štrumbelj pa skupno tretje mesto.

Tekmovanje konzorcija biotehniških šol Slovenije

Dijakinji Suzana Kink in Neža Japelj, obe iz tretjega letnika program cvetličar, sta se 20. aprila udeležili 3. državnega tekmovanja v znanju in spretnostih za dijake in študente Konzorcija biotehniških šol Slovenije na temo »Mleko - na stičišču med tradicijo in sodobnimi trendi«. Tekmovalki sta v kategoriji Vizualna umetnost - priprava pogrinjkov na temo mlekarstvo izdelali tematski namizni aranžma. Dijakinja Suzana Kink je zasedla prvo mesto.

Tekmovanje v Zagrebu

Na povabilo Kmetijske šole iz Zagreba smo 10. maja sodelovali na mednarodnem cvetličarskem tekmovanju, ki je potekalo v sklopu mednarodne razstave Flora art 2017 ob jezeru Bundek. Barve naše šole je zastopala dijakinja drugega letnika, programa cvetličar, Petra Knez. Tema je bila do samega začetka tekmovanja skrivnost, kar je pomenilo, da se je Petra pod budnim očesom mentorice pripravljala za več možnih tem. Trud in delo se je izplačalo, saj je Petra med dvanajstimi tekmovalci dosegla prvo mesto. Izdelala je najlepši šopek, njeno darilo je doseglo najvišjo oceno.

Iskrene čestitke vsem.

Mentorica Sabina Nemanič