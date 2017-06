Izjemen uspeh OŠ Center

28.6.2017 | 10:00

Sprejem naj učencev (Foto: MO Novo mesto)

Novo mesto - V ponedeljek, 19. junija, je bil v Kulturnem centru Janeza Trdine že tradicionalni sprejem pri Gregorju Macedoniju, županu MO Novo mesto. Tudi letos je za izjemne dosežke čestital naj učencem novomeških osnovnih šol, najboljšim športnicam in športnikom na osnovnih šolah ter ravnateljem in mentorjem, ki učence spodbujajo k doseganju najvišjih rezultatov na vseh področjih.

Z OŠ Center so v spremstvu ravnateljice Marte Pavlin in mentorjev bili na sprejemu naj učenec Domen Zupančič, najboljša športnica Nika Medle in najboljši športnik Nace Zajc. Naša šola je bila razglašena za najboljšo šolo MO Novo mesto na področju tekmovanj iz znanja in za drugo najboljšo šolo po športnih dosežkih! Župan je izrekel pohvalo vsem učencem, staršem, učiteljem in mentorjem.

V torek nas je razveselila še ena dobra novica. Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti je naši šoli podelil naziv Kulturna šola za obdobje naslednjih petih let. To je rezultat dobrega dela v prejšnjih letih in hkrati tudi obveza, da bomo s kvalitetnimi kulturnimi vsebinami še naprej bogatili življenje na šoli in v lokalni skupnosti.

E. Kocjan, 7. b, novinarski krožek