Že diši po počitnicah

28.6.2017 | 10:10

Dobova - Zadnji šolski dan smo začeli s proslavo ob dnevu državnosti. Učenci so deklamirali o domovini in povedali, zakaj imajo radi Slovenijo. Po proslavi so se učenci predstavili po razredih, tako da so peli, plesali in deklamirali. Na koncu je ravnateljica šole Ivana Baškovič najuspešnejšim podelila pohvale za izjemen učni uspeh.

Po proslavi in zaključku smo šli v razrede, kjer smo dobili od razredničark še spričevala in ostala priznanja. Tako se je končalo še eno šolsko leto. Veseli in polni pričakovanja smo zakorakali v počitnice!

Lina Bertol, 8. b., Foto: Eva Martinčič, 7.a, OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova

