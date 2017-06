Mila prehodila tekaško progo

28.6.2017 | 10:20

Dobova - Naša sošolka Mila Humek je prehodila tekaško progo. Prebolela je težko bolezen. Na otvoritvi novega šolskega igrišča pred dvema letoma ni mogla preteči štafete, zato jo je odpeljala z vozičkom. Z učiteljico Biserko Čančer in razredničarko Matejo Rožman se dogovorile, da bo ob prvi priložnosti, ko se bo pozdravila, pretekla progo. Letos še ni imela dovolj moči za tek. Na zadnji šolski dan je zbrala pogum in brez kakršne pomoči, sama prehodila tekaško stezo. Vsi smo ji bili v podporo in jo spodbujali. Bila je zelo vesela.

Naslednje leto, v 9. razredu pa bo mogoče progo celo pretekla. Vsi bi bili zelo veseli. Mila je zelo pogumna in polna upanja ter energije, zato verjamem, da se bo to tudi zgodilo.

Besedilo in foto: Maruša Vogrinc, 8. b, OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova

