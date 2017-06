Na ETrŠ Brežice praznovali 26 let Slovenije

28.6.2017 | 10:30

Utrinek s prireditve

Brežice - Zadnji dan pouka pred začetkom počitnic smo na Ekonomski in trgovski šoli Brežice praznovali 26. rojstni dan države Slovenije. Po zaključeni prvi šolski uri smo se vsi zbrali v šolski avli, kjer so dijaki pod mentorstvom profesorjev Borisa Ambroža, Darje Babič Drašler in Patricije Rudolf pripravili lepo kulturno prireditev pod naslovom »26 let države Slovenije«. Nastopajoči so skozi recitale, pogovor in glasbene točke predstavili slovensko državnost. V programu so sodelovali Kaja Šetinc, Nuša Medvešek, Živa Zajc, Gabi Droždan, Tamara Blatnik, Tanita Lipar, Blaž Vogrin, Matija Horvat, Sara Plevnik, Lara Kočan, Klara Vodopivec in profesor zgodovine Boris Ambrož.

Za zaključek je vse prisotne s sklepno mislijo nagovorila ravnateljica dr. Mojca Tomažin, ki je poudarila, da moramo biti ponosni na prelepo Slovenijo, našo domovino. Njenih lepot se bomo zavedali še bolj, če bomo med počitnicami potovali po svetu in Slovenijo primerjali z drugimi deželami. Povedala je tudi, da je mednarodna organizacija Save the Children Slovenijo skupaj z Norveško uvrstila na prvo mesto med 172-imi državami kot najprijaznejšo državo do otrok, na kar moramo biti še posebej ponosni. Hkrati pa je vedno možno stvari še izboljšati, tako na šoli kot v Sloveniji in tudi v svetu.

: Ravnateljica ETrŠ Brežice dr. Mojca Tomažin

Po prireditvi so dijaki prejeli letna spričevala iz rok svojih razrednikov in po malici končali z letošnjim šolskim letom. Želimo jim, da bi se med počitnicami varno zabavali, dobro sprostili, veliko gibali in potovali ter se polni novih spoznanj in moči septembra zdravi in veseli vrnili v šolske klopi.

Besedilo in foto: Metka Galič

