Prva evropska medalja za novomeški šah

28.6.2017 | 12:30

Vid Dobrovoljc

Novo mesto - Evropsko mladinsko prvenstvo v pospešenem in hitropoteznem šahu v Budvi je bilo za slovensko ekspedicijo izjemno uspešno, saj se je domov vrnila s kar devetimi medaljami, med njimi pa je tudi srebro Novomeščana Vida Dobrovoljca, ki je nastopil v kategoriji do 18. leta.

Vid Dobrovoljc ima z nastopi na velikih tekmovanjih, na evropskih in svetovnih prvenstvih za mlade, že precej izkušenj. Prvič je Slovenijo na svetovnem prvenstvu za mlade zastopal leta 2012 v Mariboru, ko se spomni, da je brez kakršnih koli izkušenj turnir začel slabo, potem pa mu je steklo, nekoliko podobno pa je bilo tudi tokrat.

Lani je s slovensko vrsto na evropskem prvenstvu osvojil deveto mesto v standardnem šahu, med posamezniki pa peto mesto v hitropoteznem in sedmo v pospešenem šahu na prvenstvu v Novem Sadu, kar sta bili do sedaj njegovi dve najboljši uvrstitvi v mednarodnem merilu. Letošnjo sezono je Vid začel izvrstno. Konec januarja je na mladinskem državnem prvenstvu za šahiste do 20. leta prepričljivo zmagal, na prvenstvu na Ptuju je med fanti do 18. leta starosti postal državni prvak v pospešenem šahu, v standardnem šahu pa je osvojil drugo mesto ter si tako praktično izboril pravico do nastopa na dveh svetovnih in enem evropskem prvenstvu. Lani je na svetovni mladinski olimpijadi na Slovaškem prvič presegel 2.300 točk mednarodnega ratinga in s tem pridobil naziv mojster FIDE.

Prvenstva v Budvi Vid ni začel najbolj samozavestno, tako da je tekmovanje v pospešenem šahu končal na osemnajstem mestu, v isti disciplini v ekipnem delu tekmovanja, kjer je igral na prvi deski, pa so slovenski šahisti osvojili osmo mesto.

Vid Dobrovoljc bo čez nekaj tednov nastopil še na dveh evropskih mladinskih prvenstvih v standardnem šahu – sredi avgusta ekipnem prvenstvu na Poljskem in septembra na posamičnem v Romuniji, najprej pa ga čaka še nastop na mednarodnem turnirju v Portorožu.

Pred odhodom na prvenstvo v Budvo je Vid dobro nastopil tudi na klubskem hitropoteznem turnirju, kjer je osvojil tretje mesto za starejšima kolegoma Borutom Lužarjem in svojim nekdanjim trenerjem Robertom Rudmanom, ki je bil pred dnevi na redni letni skupščini šahovskega kluba Krka že tretjič izvoljen za predsednika, v klubu pa so ob tej priložnosti tudi precej pomladili klubsko vodstvo.

I. Vidmar