Mladi filmski ustvarjalci bodo pokazali nova znanja

28.6.2017 | 14:00

Ustvarjalne energije ob Kolpi ne manjka. (Foto: arhiv ZIK Črnomelj)

Črnomelj - Od danes pa do petka v Črnomlju in okoliških krajih poteka jubilejni, 10. Filmski tabor Kolpa 2017, ki ga pripravljata Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj in Ekonomska šola Novo mesto.

Na taboru ustvarja dvanajst srednješolcev iz osmih slovenskih srednjih šol, udeležba pa je zanje popolnoma brezplačna. Mladi filmarji se izpopolnjujejo pod mentorstvom dveh priznanih slovenskih filmskih ustvarjalcev: Maje Weiss in Janeza Lapajneta. Pomagata jim asistenta Tomislav Urh in Gal Ancelj.

Osnovni koncept tabora je ustvarjalno druženje mladih s slovenskimi filmskimi strokovnjaki in pridobivanje kakovostnih teoretičnih in praktičnih filmskih izkušenj. Vsi udeleženci tabora že imajo predhodne izkušnje s snemanjem filmov, zato bodo na taboru še dodatno nadgradili svoja znanja.

Brezplačno na projekcijo

Filme, ki jih bodo udeleženci tabora posneli, bodo predstavili v petek, 30. junija, ob 18. uri v Kulturnem domu Črnomelj. Vstopnine ni.

S.G.