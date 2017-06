Orač in Čavrk na trienalu v Livnem

28.6.2017 | 15:00

Grafika Janka Orača iz kataloga mednarodnega trienala grafike

Grafiki Hama Čavrka iz kataloga mednarodnega trienala grafike

Novo mesto - Novomeška likovna ustvarjalca Janko Orač in Hamo Čavrk sodelujeta na prvem mednarodnem trienalu grafike v Livnem v Bosni in Hercegovini, ki so ga odprli v ponedeljek. Na trienalu razstavlja 113 grafikov iz triintridesetih držav. Janko Orač se ta čas pripravlja tudi na četrte mednarodne grafične dneve na Gradu Bogenšperk, ki bodo tam od 2. do 7. julija, Orač pa jih bo vodil kot umetniški vodja.

I. V.