Krajevna neurja in porasti hudourniških voda

28.6.2017 | 14:25

Foto: M. Luzar

Novo mesto - Danes popoldne in zvečer bodo krajevno nastale močnejše nevihte, ob prehodu vremenske fronte v noči na četrtek pa bodo krajevna neurja z močnim vetrom in nalivi prehodno zajela večji del Slovenije. Močni sunki vetra zahodnih smeri bodo najprej zajeli obalo (predvidoma med 20 in 22 uro). Morje bo razburkano. Ob nalivih so možni hitri porasti hudourniških voda. Vreme se bo v drugi polovici noči umirjalo.