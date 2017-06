Festival Seviqc Brežice kmalu v Viteški dvorani

28.6.2017 | 19:30

Klemen Ramovš (Foto: M. L.)

Grad Brežice, kjer bo 10. julija v okviru festivala Seviqc Brežice otvoritveni koncert Academie baroque européenne d'Ambronay s programom Dido & Aeneas: Desmarest & Purcell. Foto: M. L.)

Brežice - S koncertom francoske Academie baroque européenne d'Ambronay pod taktirko Paula Agnewa bodo v Viteški dvorani brežiškega gradu 10. julija začeli letošnji festival stare glasbe Seviqc Brežice, kot je napovedal direktor festivala Klemen Ramovš danes v Brežicah, ko se je s sodelavkama srečal z novinarji.

Kot je povedal, bodo na letošnjem festivalu izvedli na različnih prizoriščih skupno devet koncertov in nekaj spremljevalnih dogodkov. Festival Seviqc Brežice letos pripravlja koncerte (in spremljevalne dogodke) v občinah Brežice, Slovenska Bistrica, Dolenjske Toplice in Šmartno pri Litiji.

V Brežicah bodo letos koncerti v Viteški dvorani brežiškega gradu, grad Pišece in Mokrice tokrat ne bosta festivalski prizorišči. Na našem širšem območju bo koncert še v Hudičevem turnu v Soteski.

M. L.

