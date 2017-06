Ponoči veter podiral drevesa

29.6.2017 | 07:05

Tudi za danes vremenoslovci napovedujejo plohe in nevihte. (Foto: M. M., arhiv DL)

Nevihtno vreme z močnimi sunki vetra in nalivi je tudi ponoči povzročalo težave v večjem delu države. Voda je zalivala objekte, veter pa odkrival strehe, podiral drevesa in lomil veje. Zaradi posledic neurij je ponekod prihajalo do težav v prometu. Po vremenski napovedih se bo slabo vreme z občasnimi plohami in nevihtami nadaljevalo tudi danes.

Minulo noč malo po polnoči je na Vrtni ulici v Črnomlju meteorna voda zalila klet stanovanjske hiše. Gasilci PGD Črnomelj so posesali nateklo meteorno vodo.

Ob 21.24 so gasilci PGD Šmarje- Sap izčrpali okoli 0,5 kubičnega metra meteorne vode, kije poplavila proizvodno halo v Podgorici pri Šmarju v občini Grosuplje.

Močan veter, vetrolom

Sinoči ob 21.59 je v Dobruški vasi, občina Škocjan, drevo ogrožalo stanovanjsko hišo. Gasilci PGD Grmovlje so si na kraju ogledal situacijo in ocenili, da je zaradi trenutnih vremenskih razmer rušenje prenevarno, zato bodo to opravili v četrtek, 29. junija.

Ponoči ob 0.40 je na cesti Novo mesto-Metlika pri naselju Črmošnjice pri Stopičah, občina Novo mesto, podrto drevo oviralo promet. Dežurni delavec Cestnega podjetja Novo mesto je drevo razžagal in odstranil.

Ob 1.33 je na cesti Purga-Dolenjci, občina Črnomelj, podrto drevo oviralo promet. Delavec Cestnega podjetja Črnomelj je drevo razžagal in odstranil.

Sinoči ob 23.48 so delavci cestnega podjetja na relaciji Čatež ob Savi-Krška vas v občini Brežice odstranili podrto drevo, ki je oviralo promet.

Ob 23.47 so na regionalni cesti Krško-Brežice pri železniški postaji v Brežicah, odstranili veje s cestišča, ki so ovirale promet.

Davi ob 2.46 so na Cesti na ribnik v Brestanici, občina Krško, odstranili podrto drevo, ki je oviralo promet.

Ob 23.10 so gasilci PGD Struge odstranili pet podrtih dreves v naselju Lipa v občini Dobrepolje.

Ob 23.08 so gasilci PGD Kompolje in Struge razžagali in odstranili pet dreves na cesti Kompolje - Struge v občini Dobrepolje.

Ob 23.18 so gasilci PGD Kompolje odstranili 25 kvadratnih metrov strešnikov s cestišča, ki jih je veter razkril s strehe zapuščenega objekta v Kompoljah v občini Dobrepolje.

Zagorel avto

Ob 1.42 je na parkirišču v ulici Cesta bratstva in enotnosti v Metliki gorelo osebno vozilo. Gasilci PGD Metlika so zavarovali kraj dogodka in pogasili goreče vozilo. Vzrok požara bodo raziskovale pristojne službe.

Včeraj ob 10.55 je na Brodu v Novem mestu v gozdu tlelo nepogašeno kurišče. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu so kurišče na površini okoli 10 kvadratnih metrov pogasili.

Ob 17.18 so posredovali gasilci PGD Sevnica v kraju Metni vrh v občini Sevnica, kjer je gorela podrast in vejevje v bližini gozda. Gasilci so požar na približno sto kvadratnih metrih pogasili.

Ob 17.42 je v naselju Jablanica, občina Sevnica, pri kurjenju v naravnem okolju ogenj ušel iz nadzora in se razširil na drevo. Gasilci PGD Boštanj so skupaj z domačini pogasili drevo in okoli sto kvadratnih metrov travnate površine.

Odstranili sršenje gnezdo in odklenili vrata

Ob 20.36 so gasilci GRC Novo mesto z ostrešja stanovanjske hiše v Gorenjih Kamencah odstranili sršenje gnezdo.

Ob 8.43 so gasilci PGD Sevnica posredovali na Taborniški ulici v Sevnici, kjer so zaradi okvarjenega cilindričnega vložka s tehničnim posegom odprli vhodna stanovanjska vrata.

Motnje oskrbe s pitno vodo

Ob 10.19 je v naselju Obrežje, občina Brežice, prišlo do okvare na vodovodnem sistemu. Delavci Komunale Brežice so okvaro odpravili do 12.30 ure.

Ob 12.55 je bila v naseljih Stojanski vrh in Vinji vrh, občina Brežice, zaradi okvare na vodovodnem sistemu motena dobava pitne vode. Delavci Komunale Brežice so napako v popoldanskih urah odpravili.

Ob 13.30 je bila zaradi okvare na vodovodnem sistemu motena dobava pitne vode v naselju Bušeča vas. Delavci Komunale Brežice so v popoldanskih urah napako odpravili.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 7.00 do 14.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. LOKVICA izvod Dolnja Lokvica-Plešivica.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 7.30 do 13.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZAPUŽE.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 7.30 do 8.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VERDUN PRI URŠ. SELIH;

- od 7.30 do 12.30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BUŠINC, TP RIGEL 1, TP RIGEL 2;

- od 7.30 do 9.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SELIŠČE, TP NA HRIBU-D. SUŠICE, TP DRGANJA SELA, TP DRGANJA SELA 2, TP REBER, TP REBER 2;

- od 7.30 do 8.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP URŠNA SELA1, TP MAKUTE, TP LUBANC, TP GOR. SUŠICE, TP PRI MALNU-G. SUŠICE.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8.00 do 12.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRIŽ 1974 na izvodu 1. ZAGORICA;

- od 9.00 do 12.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STARI TRG na izvodu 2. VALVAZORJEVA.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del prekinjena dobava električne energije na območju TP Pionir samski dom danes med 8.30 in 12.00 uro.

M. K.