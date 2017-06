Mrliško vežico v Dolah so resnično potrebovali

29.6.2017 | 07:55

Asfaltirana potka vodi do nove mrliške vežice v Gorenjih Dolah.

Gorenje Dole - V Gorenjih Dolah so pred dnevi krajani v okviru Knobleharjevega 2017 pripravili slovesnost ob uradni otvoritvi obnovljene in dograjene mrliške vežice. Sodobno urejena in predvsem funkcionalna vežica je bila že dolgo potreba, saj so krajani pokojnike sedaj do zadnjega slovesa morali imeti doma. Po novem je to izbira. Zadovoljni so, da jim je Občina Škocjan prisluhnila in so prišli do lepo urejene vežice.

Beograjski nadškof je za pridobitev čestital predsedniku VO Dole Zvonetu Hočevarju.

Novo mrliško vežico, ki je nadomestila star, dotrajan in skorajda neuporaben objekt, kjer je bila nekoč t.i. totenkambra, je blagoslovil škocjanski rojak, beograjski nadškof msgr. Stanislav Hočevar, ki je pred tem v cerkvici sv. Križa daroval mašo - skupaj z domačim župnikom g. Tonetom Dularjem.

Zvone Hočevar (na levi), zraven Peter Blatnik, koncesionar pokopališke in pogrebne dejavnosti v občini Škocjan.

Da pot do nove vežice ni bila enostavna, je povedal predsednik Vaškega odbora Dole Zvone Hočevar. Krajani so bili leta 2013 seznanjeni s projektom, a je bil nedodelan in pomanjkljiv. Mladi člani odbora in gasilci so se potrudili in ga optimizirali, da je bolj funkcionalen. Vežica ima prostor, kjer leži pokojnik, manjšo kuhinjo in sanitarije, pred vežico so položili tlakovce in zatravili okolico, asfaltirali so tudi dostopno pot od glavne ceste. Kot je pripovedoval Hočevar, so s ponudbo občine pridobili kvalitetnega domačega izvajalca - Tesarstvo Jože Zagorc - ki je s podizvajalci poskrbel za dobro in cenovno ugodno gradnjo in opremo. Dela so potekala od lanskega avgusta do 1. novembra, to je v roku, januarja letos je vežica pridobila uporabno dovoljenje in krajani jo že uporabljajo in so zadovoljni.

Preprez traku nove pridobitve: Zvone Hočevar, Jože Zagorc, Jože Kapler.

Hočevar se je prav vsem zahvalil za trud in dobro delo, ravno tako župniku g. Dularju za razumevanje pri gradnji, PGD Gorenje Dole in občinski svetnici s tega konca Martini Božič. »Dokazali smo, da ljudje znamo stopiti skupaj,« je dejal Hočevar.

Pevska skupina Klasje.

Občina je za dolsko vežico prispevala okrog 50 tisoč evrov, poskrbela je tudi za asfaltacijo ceste iz postavke za vzdrževanje lokalnih cest, okrog 12 tisočakov pa so zbrali najemniki grobnih polj na bližnjem pokopališču - no, nekateri dolga še niso poravnali, je bilo slišati. Župan Jože Kapler je povedal, da je to zadnja mrliška vežica v občini, ki so jo postavili, in ima občina to področje sedaj urejeno.

Program ob odprtju vežice, ki ga je vodila Anka Blatnik, je z glasbenimi vložki popestrila tamkajšnja mladina, pele so pevke skupine Klasje. Gospodinje so pripravile pecivo, možje so ponudili vino, tako da so se po slovesnosti zbrani še radi zadržali in poklepetali.

Besedilo in foto: L. Markelj

