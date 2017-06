Prostovoljci pomagajo starejšim na 12. taboru mladih moč humanosti

29.6.2017 | 11:10

Udeleženci letošnejga tabora. (Foto: OZRK Novo mesto)

Šmarjeta - Krepitev medgeneracijske solidarnosti, pomoč mladih starejšim in razbijanje stereotipov o starosti, pa tudi medsebojno druženje in krepitev prijateljskih vezi so med drugim nameni vsakoletnega Tabora mladih moč humanosti, ki ga Območno združenje RK Novo mesto za mlade prostovoljce pripravlja že dvanajst let, vsakokrat v eni od dolenjskih občin.

Mentorice, prva na desni je Andreja Murgelj.

Ta tedne poteka v Šmarjeti, in kot je povedala njegova vodja Andreja Murgelj, se je sedemnajst srednješolcev, ki so se z veseljem odločili za prostovoljstvo, do sedaj odlično izkazalo.

Nastanjeni so v šmarješki osnovni šoli, kjer dobro skrbijo za prehrano, in prav vsi dnevi so pestri. Dopoldne so se odpravili na teren in skupaj bodo pomagali kar petnajstim starejšim: pri manjših hišnih opravilih, pospravljanju okrog hiše, kaj jim prinesli iz trgovine, predvsem pa z njimi radi klepetajo in jim krajšajo čas, saj je samota najpogostejša spremljevalka starost in mnogim velik problem.

Spravilo drv pri Jožici Paušelj.

Včeraj so se odpravili k 80-letni Jožici Paušelj iz Družinske vasi, ki živi sama. Kako se je razveselila pomoči mladih in predsednika KORK Šmarjeta Janeza Turka, saj so ji razsekali in zvozili v drvarnico lepo zalogo drv ter jih tudi zložili. Tako bo za zimo preskrbljena. Obiska je bila vesela tudi skoraj 83-letna Marija Metelko iz Radulje, ki ravno tako živi sama, pa tetraplegik Tine Gradišar iz Šmarjete, ki so mu prostovoljci popestrili dan.

Kakšno veselje starejših v Penzionu Sreča, ko so jih mladi vozili naokrog in šli z njimi na sprehod!

Vsak dan so se odpravili tudi v Penzion Sreča v Orešju pri Šmarjeti, kjer so spoznavali, kako poteka vsakdan tamkajšnjih varovancev, poslušali so različne življenjske zgodbe, jih pospremili na krajši sprehod ali odpeljali ven z invalidskim vozičkom, pomagali so jim pri hranjenju. Popoldneve so prostovoljci, ki so delovali pod vodstvom petih mentoric, sodelovali na različnih delavnicah za krepitev socialnih veščin, prijateljstva, vročino so premagovali s kopanjem v šmarjeških termah, letošnja posebnost je bila delavnica o kačah, kuščarjih in pajkih na Slovenskem.

Prostovoljci pri Mariji Metelko. (Foto: OZRK Novo mesto)

Kot so ob našem obisku povedali mladi, med katerimi so nekateri na taboru bili že tudi večkrat, jim veliko pomeni, da pomagajo starejšim, s tem pa bogatijo tudi sebe. Pohvalili so organizacijo in družbo, da so luštna skupina, ki prijetno preživlja tudi prosti čas.

V Območnem združenju RK Novo mesto se za pomoč pri izvedbi tabora - zaključna prireditev v šoli bo danes ob 18. uri - zahvaljujejo KORK Šmarjeta in Bela Cerkev, OŠ Šmarjeta, Termam Šmarješke Toplice, vodstvu in osebju Penziona Sreča idr.

Reportažo s tabora pripravljamo za naslednjo številko Dolenjskega lista.

Besedilo in foto: L. Markelj

