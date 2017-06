Odprli novi oddelek vrtca Gumbek

29.6.2017 | 14:10

Trak sta ob uradnem odprtju novega oddelka vrtca Gumbek prerezala župan Jože Muhič in ravnateljica Osnovne šole Dolenjske Toplice Maja Bobnar.

Zaradi premajhne dnevne svetlobe, ki jo predpisujejo strogi standardi, je v oddelku le sedem otrok.

V prostorih ni bilo potrebnih večjih posegov, za potrebe otrok so morali nekoliko preurediti le kopalnico. Vse skupaj je občino stalo slabih pet tisoč evrov.

Dolenjske Toplice - Na Cvibljah v občini Dolenjske Toplice so danes dopoldan uradno predali namenu nove prostore dislociranega oddelka vrtca Gumbek, v katerih že od konca januarja dopoldneve preživlja sedem otrok prvega starostnega obdobja. Trak sta obkrožena z otroci vrtca slovesno prerezala topliški župan Jože Muhič in ravnateljica osnovne šole Maja Bobnar.

Zaradi prostorske stiske v vrtcu pri osnovni šoli so novi oddelek z vložkom v višini 5 tisoč evrov uredili v spodnjih prostorih družinske hiše Gimpljevih, ki so jih prilagodili potrebam in standardom otrok. »Imeli smo srečo s tem prostorom, da nekih velikih posegov za ureditev v način, ki je primeren za otroke mlajših let, ni bil potreben. V bistvu smo samo dvignili tla v kopalnici in s tem zadostili standardom, ki predpisujejo, kakšni morajo biti stanovanjski pogoji za otroke,« je dejal župan.

Zaradi premajhne dnevne svetlobe, ki jo predpisujejo strogi standardi, lahko deluje le polovični oddelek, še dodaja Muhič. A ker ni gneče, je zato toliko bolj prijetno zlasti za novinčke, ki prihajajo v vrtec. Kot je dejala vzgojiteljica Maja Stariha Pavlovič, je bilo uvajanje zelo prijetno. »Zelo smo se lahko posvetili vsakemu otroku, ki je prišel. Zlo je luštno, smo bolj kot ena velika družinica,« še dodaja.

V vrtcu Gumbek, kjer beležijo kar preko 90-odstotno vključenost, je v desetih oddelkih trenutno 170 otrok, s prvim septembrom pa jih bo 165. Ravnateljica topliške osnovne šole pravi, da bodo s prvim septembrom v vrtec sprejeti vsi otroci, katerih starši so oddali vloge in izpolnjujejo pogoje za vpis.

A tako ravnateljica kot tudi župan si želita gradnje novega vrtca, ki bo pod eno streho sprejel vse otroke v občini. »Mi se sedaj že intenzivno pogovarjamo z lastnikom zemljišča, to je Društvom prijateljev mladine Mojca, da bi odkupili prostor za en del parkirišča in nov vrtec. Imamo idejno zasnovo. Občinski svet je sprejel odločitev, da gremo v neko dražjo izmed dveh verzij. To pomeni, da bomo zgradili čisto nov vrtec, vse prostore sedanje šole pa bomo prepustili šoli,« je pojasnil župan. Nov vrtec je po projektantskih ocenah ocenjen na 3,7 milijona evrov, kar je za občino precejšen zalogaj.

Besedilo in fotografije: R. N.

