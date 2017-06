Le še do jutri je čas, da izberete dimnikarja!

Uporabniki dimnikarskih storitev morajo najkasneje do 30. junija iz seznama dimnikarskih družb na spletni strani okoljskega ministrstva izbrati dimnikarsko družbo za opravljanje dimnikarskih storitev na njihovi mali kurilni napravi za obdobje najmanj 12 mesecev. Če tega ne boste storili, bo dimnikarske storitve izvedel nekdanji koncesionar.

V kolikor so uporabniki zadovoljni z nekdanjim koncesionarjem in želijo, da jim tudi v prihodnje izvaja storitve, ga o tem ni treba posebej obvestiti. Če pa se odločijo zamenjati dimnikarsko družbo, morajo to storiti torej do jutri za obdobje, ki traja od 1. julija tekočega leta, in sicer za najmanj 12 mesecev.

Zakon o dimnikarskih storitvah ne določa, da bi uporabnik moral obveščati nekdanjega koncesionarja o izbiri druge dimnikarske družbe, vendar se lahko s takšnim obvestilom izogne nepotrebni nadaljnji komunikaciji, zlasti če mu nekdanji koncesionar še naprej ponuja storitve, pojasnjujejo na okoljskem ministrstvu. Obenem uporabnikom predlagajo, da o izbiri nove družbe za opravljanje dimnikarskih storitev obvestijo tudi dimnikarsko družbo, ki je nazadnje opravljala storitve na tej kurilni napravi, saj bodo tako pripomogli k boljšemu načrtovanju dela s strani dimnikarskih družb.

Na pomen izbire dimnikarske družbe do 30. junija posebej opozarjajo prebivalce tistih območij, za katera na zadnji dan preteklega leta ni bilo sklenjene veljavne koncesijske pogodbe in tistih območij, kjer je imelo koncesijo podjetje, ki pa skladno z zakonom ni pridobilo dovoljenja za nadaljnje opravljanje dimnikarskih storitev.

Te prebivalce ministrstvo opozarja, da morajo do jutri izbrati dimnikarsko družbo, sicer morda ne bodo mogli omogočiti ustreznega opravljanja dimnikarskih storitev na njihovi mali kurilni napravi, kar je po zakonu odgovornost uporabnika. Če uporabnik ne poskrbi ustrezno za dimnikarsko oskrbo lastne kurilne naprave, je lahko tudi kaznovan.

Na žužemberškem območju ni pogodbe

Območja, za katere na zadnji dan preteklega leta ni bilo sklenjene veljavne koncesijske pogodbe, in območij, kjer je imelo koncesijo podjetje, ki skladno z zakonom ni pridobilo dovoljenja za opravljanje dimnikarskih storitev, so: Bled, Bohinj, Bovec, Cerkvenjak, Destrnik, Gorenja vas - Poljane, Hrpelje - Kozina, Idrija, Izola, Komen, Koper, Pivka, Sežana, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Škofja Loka, Trzin, Videm, Žetale in Žužemberk.

