Jutri v Baragovem zavodu film Goreči škof o Antonu Vovku

29.6.2017 | 16:25

Kip nadškofa Vovka pred kapiteljsko cerkvijo. (Foto: B.B., arhiv DL)

Novo mesto - Jutri zvečer, ob 20. uri bo v Baragovem zavodu na ogled dokumentarno-igrani film Goreči škof, ki govori o življenju nadškofa Antona Vovka.

Ta predstavitev, prva na Dolenjskem, bo gotovo imela posebno težo, saj je nadškof Vovk pred 65 leti ravno tu, na železniški postaji v Novem mestu, doživel brutalen poskus zažiga, ko je prispel z vlakom, da bi v Stopičah blagoslovil na skrivaj postavljene nove cerkvene orgle. Polili so ga z bencinom in zažgali. Vovk je posledice napada s hudimi opeklinami preživel, napadalci pa niso bili nikoli kaznovani - domneve so, da je napad naročila tedanja povojna komunistična oblast, ki je bila zelo sovražno razpoložena do Cerkve. Dogodek, ki je močno odmeval pri nas in po svetu, dobi seveda pomembno mesto tudi v filmu.

Znamenita podoba zaradi opeklin povite Vovkove glave.

Film v 55 minutah orisuje življenje in delo nadškofa Vovka, od njegovega rojstva v Vrbi, mladosti, odločitvi za duhovništvo v takratnem liberalnem svetu, opravljanja kaplanske službe v Metliki in Tržiču, do preizkušenj v sedemnajstletnem vodenju ljubljanske (nad)škofije. Leta 1946 je bil imenovan za škofa, vodil jo je do smrti leta 1961.

Posebno težo filmu, ki ga je po scenariju Roka Andresa in v režiji David Sipoša (slednji bo tudi gost filmske predstavitve v Novem mestu) posnela filmska ekipa iz studia Haritude, gotovo daje arhivsko fotografsko in video gradivo ter pričevanja. Kar devetnajst pričevalcev v filmu pripoveduje dejstva in spomine o človeku, ki je bil izreden po človeški plati in kot škof - bil je pogumen, odločen, hkrati pa blag in ljubeč, kot pravijo, nedvomno ena od osrednjih slovenskih osebnosti druge polovice 20. stoletja. V težkih časih med vojno in po njej, ko je vladal trd komunizem, je za nadškofijo in Cerkev na Slovenskem veliko pretrpel in bil »vsem vernikom tistega časa kakor skala in svetilnik,« pravijo v Vovkovem odboru, kjer so se so odločili za snemanje filma. Svetniške poteze Vovkove osebnosti so leta 1999 spodbudile začetek postopka za njegovo beatifikacijo (proglasitev za blaženega je prvi korak v postopku razglasitve neke osebe za svetnika katoliške Cerkve.)

Od smrti nadškofa je minilo dobrih petdeset let - mnogi starejši se ga spominjajo kot škofa birmovalca, saj je zakrament sv. birme podeljeval po župnijah takratne velike ljubljanske škofije. A mlajši rod ga ne pozna. Tudi zato, da bi jih škofova življenjska svetniška zgodba nagovorila, da bi jo ponesli med vrstnike, predvsem pa, da jim postane zgled s svojimi vrednotami, so posneli film o nadškofu Antonu Vovku.

Kot zanimivost povejmo še, da je glas nadškofu Vovku v filmu »posodil« g. Jože Lap, ki je Novem mestu, na Kapitlju, služboval skoraj štiri desetletja.

L. Markelj

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (3) 7h nazaj Oceni Magdalena Neverjetno, vedno so krivi komunisti. Kolikor vem iz dobro obveščenih krogov, naj bi požig insciniral Opus Dei, da bi okrivil komuniste. Preiskava je pokazala, da je kriv Vouk, ker je uporabljal lahko vnetljive obleke in ni imel pri sebi gasilnega aparata. Po drugi strani pa naj bi šlo za samovžig. 7h nazaj Oceni Frida Jaz sem se lani na plaži ožgala od sonca in pričakujem, da me bodo beatificiral. Bom svetnica vseg gasilcev. 5h nazaj Oceni dolenjc123 @frida drugo kot da postaneš svetnica vseh gasilcev ti niti ne preostane Preglej samo prijavljene komentatorje