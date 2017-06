Sodišče V Haagu: Vojašnica na Trdinovem vrhu pripada Hrvaški

29.6.2017 | 15:40

Vojašnica Trdinov vrh. (Foto: MiM)

Ob 14. uri se je začel neposredni prenos z razglasitvijo izreka sodbe arbitražnega sodišča V Haagu. Po več kot četrt stoletja je z odločitvijo arbitražnega sodišča končno določena meja med Slovenijo in Hrvaško.

Medtem, ko predsednik arbitražnega sodišča Gilbert Gillaume javnosti prav zdaj predstavlja dolgo pričakovano odločitev, je že jasno, da Vojašnica na Trdinovem vrhu pripada Hrvaški, saj meja na Gorjancih sledi mejam katastrskih občin. Vojašnica na Trdinovem vrhu je torej na hrvaški strani, sodišče pa je sporočilo, da ni v njeni moči, da odloča o umiku vojske. RTV stolp ostaja na slovenski strani.

Vas Drage v Beli Krajine ostaja na slovenski strani meje, meja na območju Posavja in Obrežja pa tudi sledi mejam katastrskih občin. Podrobneje bomo o tem še poročali.

Predstavniki vlade se bodo po razglasitvi odpravili k prebivalcem ob meji in jih iz prve roke obvestili o razsodbi. V vladi zagotavljajo, da bodo poskrbeli za to, da bodo ljudje, ki bodo morebiti ostali na drugi strani meje, ohranili vse pravice, če bodo to želeli.

Vlada k ljudem ob meji

Predvidoma okoli 17. ure se bosta v Metliko podala minister za javno upravo Boris Koprivnikar in generalna sekretarka vlade Lilijana Kozlovič. Skupaj z metliškim županom Darkom Zevnikom in drugimi se bosta sestala tudi s prebivalci vasi Brezovica pri Metliki in Drage.

Razmejitev v Piranskem zalivu.

Danes ob 17. uri naj bi v kulturnem domu na Suhorju potekalo srečanje, na katerem bodo predstavniki Vlade Republike Slovenije posredovali krajanom naselij Drage in Brezovica pri Metliki informacije in odgovorili na vprašanja v zvezi s sodbo Arbitražnega sodišča o meji med Slovenijo in Hrvaško. Tam bo seveda tudi naša novinarka. Podrobnosti sledijo.

Slovenija je dobila večji del Piranskega zaliva in dostop do odprtega morja. V Istri se meja določi na reki Dragonji, konča se na sredini kanala Sv. Odorika. Dom Joška Jorasa je tako ostal na hrvaški strani. Kot so v vladi zagotavljali, bodo poskrbeli za to, da bodo ljudje, ki bodo morebiti ostali na drugi strani meje, ohranili vse pravice, če bodo to želeli.

Kot je znano, Hrvaška še vedno vztraja, da sodbe ne bo priznala. Hrvaški premier Andrej Plenković je tako potrdil, da Hrvaška ne bo sprejela tiskane različice sodbe niti se hrvaški predstavniki ne nameravajo udeležiti branja sodbe v Haagu, kar se je tudi zgodilo.

