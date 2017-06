Župan Zevnik: Arbitraža v metliški občini praktično ne spreminja ničesar

29.6.2017 | 17:00

Darko Zevnik.

Metlika - Župan občine Metlika Darko Zevnik glede na doslej znane informacije o arbitražni določitvi meje s Hrvaško ocenjuje, da se za območje Občine Metlika "praktično skorajda nič ne spremeni". "Glede na vse napovedi, ki so bile, lahko rečem, da smo kar zadovoljni, pravi Zevnik, ki uradne informacije predstavnikov vlade pričakuje popoldne.

Na podlagi informacij in prvih odzivov, posredovanih prek medijev, je na območju Občine Metlika stanje nespremenjeno oz. ostane takšno, kot je bilo doslej, ugotavlja Zevnik. "V vasi Brezovica gre meja po katastrski meji, vas Drage pa ostane na Slovenskem, kljub temu da je bil del katastra hrvaški. To je bilo razbrati iz tega poročila. Za kaj bolj podrobnega bo pa treba počakati," je v prvem odzivu na sodbo, ki so jo danes predstavili na arbitražnem sodišču v Haagu, za STA dejal Zevnik.

"Kar mene zanima, je, na kakšen način bodo sedaj končno prenesli kataster v Republiko Slovenijo za omenjeno naselje Drage. Slovenija tukaj mora vzpostaviti svoj kataster," je dejal Zevnik. Na državi je, ali bo prenesla kataster Republike Hrvaške ali pa naredila svojega novega, je dejal.

Dodatne oz. uradne informacije Zevnik pričakuje od predstavnikov vlade, ki bodo popoldne obiskali Metliko. Kot smo že poročali, na območje Občine Metlika danes prihajata minister za javno upravo Boris Koprivnikar in generalna sekretarka vlade Lilijana Kozlovič. Skupaj z metliškim županom Zevnikom in drugimi se bosta sestala tudi s prebivalci vasi Brezovica pri Metliki in Drage.

L. M.