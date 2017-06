Trčila osebno in tovorno vozilo

29.6.2017 | 18:40

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Danes dopoldne ob 10.38 sta na Andrijaničevi cesti v Novem mestu trčila osebno in tovorno vozilo. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali mesto nesreče, odklopili akumulator, usmerjali promet, pomagali vlečni službi pri odstranitvi vozila in počistili razlite motorne tekočine. Poškodovanega voznika so oskrbeli do prihoda reševalcev. Reševalci NMP ZD Novo mesto so ga odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Osebe niso našli

Danes ob 13.19 so na Kajuhovi ulici v Črnomlju zaradi suma mrtve osebe gasilci PGD Črnomelj ob prisotnosti policistov in reševalcev s tehničnim posegom odprli vrata stanovanja. Osebe niso našli.

Od danes do 3. julija zapora ceste

Podjetje Kostak Krško d.d., obvešča, da bodo od danes naprej izvedli popolno zaporo na občinski cesti: JP 691202 Mali Kamen-Gasilski dom in sicer zaradi prireditve. Zapora bo trajala predvidoma do 03. julija.

L. M.