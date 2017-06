Na Brezovici bi lahko našli bolj življenjsko rešitev

29.6.2017 | 19:10

Dolnji Suhor pri Metliki - Minister za javno upravo Boris Koprivnikar, generalna sekretarka na ministrstvu Lilijana Kozlovič, metliški župan Darko Zevnik in načelnica Upravne enote Metlika Janja Pegam so pozno popoldne na Dolnjem Suhorju predvsem prebivalcem vasi Drage in Brezovica pri Metliki podali informacije o danes objavljeni razsodbi arbitražnega sodišča glede meje med Slovenijo in Hrvaško.

Kot je dejal minister, so prišli predvsem poslušat domačine. Sicer pa z danes na jutri ne bo nikakršnih sprememb, ampak bodo določbe iz sporazuma uresničili v naslednjih šestih mesecih.

Župan Zevnik je dejal, da je bil izid pričakovan, saj ni metliška občina nič pridobila in nič izgubila. Priznal pa je, da je upal, da bo meja pri Brezovici postavljena bolj ljudsko. Pegamova je ljudi seznanila, da bosta skupaj z njeno namestnico Gabrijelo Barbič Goleš dajali krajanom informacije in zanje iskali rešitve, sicer pa bodo na UE delali postopno in v skladu z zakonodajo. Kozlovičeva je dejala, da bodo vsakega krajana obravnavali individualno, ker želijo, da rešijo neurejene zadeve. Hrvaško pa bodo povabili, da sodeluje pri urejanju mejnih zadev.

Prisotni so opozorili na svoje težave. Tako je eden od prebivalcev doslej plačeval nepremičninske davke tako Hrvaški kot Sloveniji. Probleme so imeli prebivalci Drag, ki so v Sloveniji, njihovi dokumenti pa so v zemljiški knjigi v hrvaškem Ozlju. Zanimalo jih je, kako bo z mejnim prehodom na Brezovici, ob katerem so Hrvati naredili obvoz, mejnega prehoda pa ne. In tako sedaj ljudje tam prestopajo mejo le ilegalno. Čeprav so ljudje z arbitražnim sporazumom v glavnem zadovoljni, pa jih kljub temu moti, da so pri Brezovici upoštevali meje katastrskih občin, kar pomeni, da gre ponekod meja po sredini ceste ali parcele. Ena od krajank je opozorila, da se ji ne zdi prav, da bo morala kot Slovenka živeti na Hrvaškem in bo tujka v svojem domu.

Minister je zagotovil, da arbitražni sporazum popolnoma jasno razrešuje ta vprašanja. Ta mednarodni akt bodo po njegovih zagotovilih uresničevali v strpnem dialogu in iskali bodo rešitve, ki bodo najbolj sprejemljive za prebivalce. Zdaj namreč vedo, kaj je v čigavi pristojnosti, prej pa je bilo veliko težav ravno zato, ker niso vedeli, ali je pristojna Slovenija ali Hrvaška.

