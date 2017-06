FOTO: Na Trdinovem vrhu popoldne nikogar

29.6.2017 | 19:25

Televizijski stolp in cerkvica ostajata na slovenski strani.

Trdinov vrh - Poročali smo že, da je z arbitražo mednarodnega haaškega sodišča Trdinov vrh postal hrvaški, saj meja na Gorjancih sledi mejam katastrskih občin. Vojašnica na Trdinovem vrhu je torej na hrvaški strani, sodišče pa je sporočilo, da ni v njeni moči, da odloča o umiku vojske. RTV stolp ostaja na slovenski strani.

Na Trdinov vrh se je popoldne v »izvidnico« odpravil naš novinar Igor Vidmar, ki sporoča, da je vse običajno in tam ni nikogar (o tem pričajo tudi fotografije v galeriji).

Ob razsodbi mednarodnega sodišča se sedaj vrstijo komentarji in ocene. Omenimo le, kaj si o tem misli predsednik države Borut Pahor.

Pahor je zadovoljen z razsodbo

»Arbitraža se je izkazala za najboljšo možno rešitev mejnega vprašanja med Slovenijo in Hrvaško,« je po današnji objavi razsodbe arbitražnega sodišča o meji dejal predsednik republike. Hrvaška odklonitev upoštevanja arbitražnega sporazuma sosednje države po njegovih besedah ne odvezuje od uveljavitve sodbe.

Slovenija je po Pahorjevih besedah lahko zadovoljna, da je danes arbitražno sodišče dokončno določilo celotno mejo med Slovenijo in Hrvaško. Lahko je zadovoljna tudi s samim potekom meje, tako na kopnem, kot morju.

Vojašnica po novem stoji na hrvaškem ozemlju.

Odločitev za arbitražo se je po 18 letih neuspešnih poskusov izkazala za najboljšo možno rešitev mejnega vprašanja med dvema sosednjima državama. "Za interese Slovenije glede poteka meje na kopnem in na morju na podlagi 18 let neuspešnega iskanja rešitev nobena druga ne bi prinesla za nas boljše rešitve," je poudaril. Pahor sicer ne dvomi, da utegnejo biti tudi drugačne ocene, kar je pri sleherni odločitvi vsakega sodišča pričakovano. "Toda moje zelo iskreno mnenje je, da se bomo v prihodnosti z iskreno hvaležnostjo spomnili današnje zgodovinske odločitve arbitražnega sodišča," je dejal. Sodišče je namreč po njegovi oceni določilo najpravičnejšo možno mejo med Slovenijo in Hrvaško.

Kot je še dodal, si ta hip težko predstavljamo, kako zelo pomemben trenutek živimo. "Po mirni poti smo rešili problem, ki je do podpisa arbitražnega sporazuma močno obremenjeval odnose med sosednjima narodoma in državama," je še poudaril Pahor. Dejstvo, da je Hrvaška enostransko odklonila uveljavitev arbitražnega sporazuma, pa je v skladu z mednarodnim pravom ter načelom poštenosti in pravičnost ne odvezuje od tega, da ga ne uveljavi, je še poudaril predsednik republike. Slovenija pa si bo po njegovih besedah prizadevala, da bosta obe državi v iskrenem dialogu našli miren način za uveljavitev sodbe.

Obe državi imata po njegovih besedah enkratno priložnost, da enkrat za vselej zapreta vprašanje državne meje in s tem enega od pomembnih virov morebitne napetosti in nestabilnosti. Prav tako sporazum po njegovih besedah daje obema državama možnost, da pozornost posvetita notranjepolitičnim vprašanjem oz. vprašanjem dvostranskega sodelovanja ter njunega skupnega prizadevanja za mir in varnost v regiji. "To je priložnost in odgovornost, ki jo zavoljo nas in prihodnjih rodov ne smemo zamuditi," je poudaril.

Pahor poudarja, da bo dialog v naslednjih mesecih bistvenega pomena. "Dogovor o uveljavitvi poteka meja bo zelo izdaten napor. To delo ne bo lahko. Zahtevalo bo vso politično modrost in velikansko potrpežljivost," je še povedal predsednik republike.

L. M., foto: Igor Vidmar

