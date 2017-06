Olimpijec Kozmus v soboto spet vabi tekače v Brežice

30.6.2017 | 08:45

Tekači na lanskem teku v Brežicah. (Foto: M. L., arhiv DL)

Brežice - Brežiški atletski šampion Primož Kozmus jutri že sedmič pripravlja svojstven pozdrav poletju na način, kot se spodobi za velikega športnika. Tekače vseh generacij vabi v Brežice, kjer bo v okviru festivala Brežice, moje mesto, potekalo njegovo tradicionalno tekaško tekmovanje.

Največjemu posavskemu festivalu, ki iz leta v leto raste, tako Kozmusov tek daje tudi športni pridih, dogodek pa je tudi letos prava fuzija otroške živahnosti, kulinaričnih užitkov, zabave, glasbe in športa, obljubljajo organizatorji.

Pirmož Kozmus (na levi). (Foto: M. L., arhiv DL)

Olimpijski in svetovni prvak v metu kladiva se bo tudi letos pri teku pridružil najmlajšim na ne tekmovalnem otroškem teku, ki predstavlja srce in dušo njegove prireditve in iz leta v leto za gibanje navduši več otrok. Tudi tokrat se je v pred prijavah za tek odločilo rekordno število mladih tekačev. Letošnjo taktirko teka bo prevzel Zdravko Lidl, ki bo skupaj s Kozmusom pogumnim mladim tekačem v cilju podelil tudi zaslužene medalje, celotni program pa bo povezoval nepogrešljivi športni komentator Peter Kavčič.

Živahno že od jutra, tudi koncerta

Rekreativni tekači bodo tako lahko izbirali med krajšim tekom Term Čatež (3,3 km) in tako pretekli 1 krog, malce bolj pripravljeni pa se bodo preizkusili na teku Ahac in pretekli 10 km oziroma tri kroge. Letošnja novost je poslovni tek trojk, v katerem se bodo po trije predstavniki prijavljenih podjetij letos pomerili za najboljšo tekaško ekipo.

Brežiški mestni park bo že v soboto zjutraj zaživel v živahnem vzdušju, saj ga bodo že ob 9. uri napolnili otroci. Pravila tam določa Gvido, ki s svojo pesmico vabi otroke k odkrivanju novih zabavnih ter domiselnih pustolovščin. V sklopu programa, namenjenega najmlajšim obiskovalcem festivala, se tako zvrstijo številne pestre animacije, domiselne predstave in kreativne delavnice, kjer se najde nekaj za prav vsako čarobno željo.

Po Kozmusovem teku pa bodo sledili izvrstni koncerti - najprej bo predvsem ženski del občinstva dodatno razgrel Jan Plestanjak, nato pa bo večer v znamenju nepozabnih hitov kar 40 let trajajoče kariere hrvaške legendarne skupine Prljavo kazalište.

L. M.