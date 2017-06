Prireditev ob zaključku šolskega leta

30.6.2017

Novo mesto - Zadnji dan pouka smo na Osnovni šoli Šmihel Novo mesto pripravili prireditev ob koncu šolskega leta in v počastitev dneva državnosti. Pripravili smo jo učitelji podaljšanega bivanja. Sceno so krasile pikapolonice na belih cvetovih.

Prireditev smo začeli slovesno z državno himno, nato so pevci mladinskega in otroškega pevskega zbora pod vodstvom zborovodkinje Diane Dronjak zapeli šolsko himno. Obudili smo zgodovinski spomin, saj 25. junija praznujemo dan državnosti, ki je slovenski državni praznik. Na ta dan pred 26-imi leti je naša država Slovenija formalno postala neodvisna. Prazniku in počitnicam je nekaj besed namenila tudi ravnateljica šole, magistrica Irena Hlača ter poudarila vrednote. Prireditev sta spretno vodila prvošolka Lana Drobnič in petošolec Tevž Bajc. Z nami so bili tudi varovanci Varstveno delovnega centra iz Novega mesta. V kulturnem programu so se predstavili vsi učenci, ki obiskujejo našo šolo, s petjem, plesom in igranjem na inštrumente ter gost, varovanec varstvenega centra Žiga Zore, ki je zaigral na harmoniko Slakovo skladbo V dolini tihi.

Drugo leto zapored je na šoli delovalo prostovoljstvo Človek za druge. Mentorica Metka Slana Pevec se je prostovoljcem zahvalila. Na prireditvi je ravnateljica šole podelila priznanja 13 učencem in skupini državnih prvakinj v gimnastiki, ki so s svojim spoštljivim odnosom in dosežki na različnih področjih obogatile našo šolo.

Prireditev so popestrili učenci likovnega snovanja 1 pod mentorskim vodstvom Anice Klobučar, ki so pri pouku oblikovali oblačila iz raznobarvnih vrečk. Obleke so bile igrive, nagajive in elegantne. Pri športu so se naučili prvih manekenskih korakov. Oblekli so se kot manekenke in manekeni. Sprehodili so se po modni stezi – rdeči preprogi. Domišljija, ki se je skrivala v oblačilih, je vsem prisotnim dala navdih za čim lepše počitnice.

Na prizorišče v telovadnico se je s kolesom pripeljal četrtošolec Tevž Hrovat brez ustrezne opreme. Poklicali so njegovo razredničarko Majdo Jarnovič Glivar, ki mu je povedala, kaj mora kolesar imeti na sebi in kaj mora upoštevati v prometu ter se zapeljala s kolesom med ovirami. Učiteljica Majda je tako odpeljala svojo zadnjo vožnjo v naši telovadnici, kajti po počitnicah se bo upokojila. Učenci so se ji zahvalili za njeno dolgoletno delo in trud.

Za konec so vsi učenci podaljšanega bivanja zapeli pesem Pikapolonica. Pikapolonica je bila utrujena, prav tako šmihelski učenci, zato vsem pripadajo težko pričakovane počitnice. Voditelja sta vsem zaželela vesele in varne počitnice.

Besedilo in fotografije: H. M.

