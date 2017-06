Ukradli so mu revolver

30.6.2017 | 10:30

Ilustrativna fotografija (arhiv DL)

Pri Dvoru je ponoči nekdo vlomil v stanovanjsko hišo in odtujil revolver. Lastnika je oškodoval za 1.500 evrov.

Med 28. in 29. junijem pa je v okolici Boštanja neznanec odtujil valjar znamke Ammann, dip DR70, ki je bil parkiran ob cesti med Boštanjem in Mokronogom. Škode je za okoli 2.500 evrov.

Sicer pa so policisti Policijske uprave Novo mesto od zadnjega poročanja intervenirali v 58 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 211 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in devet prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. V Črnomlju so zasegli avtomobil kršitelju cestnoprometnih predpisov, ki ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja. Posredovali so zaradi devetih kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj ponarejanja denarja, vloma in tatvin. Posredovali so tudi zaradi nesreč pri delu, iskanja pogrešane osebe in sprožitve signalno varnostne naprave, so sporočili z novomeške Policijske uprave.

J. S.