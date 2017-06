V Stični novo kanalizacijsko omrežje

30.6.2017 | 14:00

Stična - Občina Ivančna Gorica in Krajevna skupnost Stična sta včeraj pri gasilskem centru Stična pripravila zaključno prireditev, s katero sta obeležila veliko pridobitev za tukajšnjo krajevno skupnost. V uporabo sta predali novo zgrajeno kanalizacijsko omrežje za 3. in 4. fazo v Stični. Na novo omrežje se bo tako priključilo 58 gospodinjstev oziroma 186 populacijskih enot.

Kot so sporočili z občine Ivančna Gorica, so gradnjo kanalizacije začeli jeseni lani in jo zaključili pred mescem dni. Projekt je bil ločen v dve gradbeni fazi, in sicer je 3. faza zajemala izgradnjo kanalizacije od Vzgojno-izobraževalnega centra Ivančna Gorica do gasilskega centra v Stični, medtem ko je 4. faza zajemala izgradnjo za Samostanom Stična v vasi Gabrje pri Stični. V času gradnje sta bila položena skoraj dva kilometra kanalizacijskega omrežja in še okrog 400 metrov cevi za padavinsko vodo iz območja Vira pri Stični in Gabrja. V fazi gradnje se je izvedla tudi makadamska pešpot in kolesarska steza med šolskim centrom in Stično v dolžini 780 metrov.

Župan Dušan Strnad je ob uspešno zaključenem projektu 3. in 4. faze dejal, da je občina sočasno obnovila še omrežje elektronskih komunikacij in energetskega omrežja, vodovodno omrežje, javno razsvetljavo ter popolno obnovo cestnega (asfaltnega) omrežja, ki je bilo prizadeto v času gradnje. Vrednost investicije je stala 860 tisoč evrov in je bila v celoti financirana iz občinskega proračuna, je še dodal.

S strani izvajalskega podjetja je zbrane nagovoril direktor tehničnega sektorja Javnega komunalnega podjetja Grosuplje Tomaž Rigler, ki je bil na tem projektu tudi odgovorni vodja del. Po njegovih besedah je gradnja potekala po načrtih, nekoliko je bila otežena le zaradi kamnitega območja.

Navzoče je nagovoril tudi Borut Finec, predsednik Krajevne skupnosti Stična, ki je izrazil svoje navdušenje nad novo pridobitvijo v krajevni skupnosti ter se zahvalil krajanom za razumevanje in pomoč v času gradnje. Posebno zahvalo pa je izrekel županu in strokovnim sodelavcem občinske uprave, so še zapisali v sporočilu za javnost.

J. S., foto: Gašper Stopar

Bicikel Lepo kolesarsko stezo so naredili. Pohvale