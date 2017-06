Na obisku mucek Čarli ter afriška polža Bine in Tine

30.6.2017 | 13:50

Trebnje - V razvojnem oddelku vrtca Mavrica Trebnje smo imeli zaključno srečanje s starši, na katerega smo povabili prav posebne goste. Obiskal nas je muc po imenu Čarli ter afriška polža Bine in Tine. Živali prihajajo iz Društva za terapijo s pomočjo živali – Ambasadorji nasmeha. Otroci so ob dotikanju, gledanju in čutenju živali zelo uživali. Tudi vzgojiteljici in starši smo izkusili, kakšni so občutki, ko po tebi leze polž. Otroci pa so med ležanjem na mački poslušali kakšne vibracije nastajajo med predenjem.

Staršem in Ambasadorjem nasmeha se za obisk in druženje iskreno zahvaljujemo!

M. O.