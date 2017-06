Položnica bo po novem višja

Trebnje - V Trebnjem je občinski svet potrdil elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode ter tako po treh letih presekal gordijski vozel, saj so svetniki in svetnice dokument, ki prinaša podražitve, vztrajno zavračali.

Tudi tokrat v Trebnjem ni šlo vse gladko. Franci Kepa (SDS) je namreč že uvodoma predlagal umik točke z dnevnega reda, češ da je občinski svet omenjeni elaborat zavrnil že na prejšnji seji, a so se v sredo svetniki in svetnice odločili za vnovično razpravo. Kepa je med drugim dejal, da se ne strinja s podražitvami, ki bodo prizadele občane. »Razumem, da je treba elaborate uskladiti in mislim, da niso bile izčrpane vse možnosti. Ko smo že pred tremi leti sprejemali elaborate, bi se lahko nekaj subvencioniralo,« je menil in pred glasovanjem pretesno zapustil sejo.

Ker v Trebnjem elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode že več let zavračajo, v tem trenutku dolg za nazaj znaša že več kot 178 tisoč evrov, kar bi prineslo občutno podražitev. Župan Alojzij Kastelic je v sredo predlagal kompromisno rešitev, da občina zagotovi 50 tisočakov subvencije, ostalo se v prihodnih treh letih porazdeli med občane – posamezno gospodinjstvo bi plačevalo za šest evrov višjo položnico. »Jasno povem, da je potrebno šest evrov na družino stisnit, kar ni tak znesek, da stvari ne bi mogle naprej,« je med drugim dejal župan.

Občinski svet je sicer županu že večkrat naložil zagotovitev višje subvencije in podoben poziv je bilo slišati tudi v sredo. »Dobro bi bilo, da dolg za nazaj v večji meri kot 50.000 evrov pokrije občina in se nato naredi izračun in občani plačujejo po nekem datumu naprej normalno ceno,« je menil Miran Candellari (ŽLN - Županova lista Naprej). Mijo Benedičič (Drot) pa je zanimalo, ali je bil izračun narejen pravilno.

Župan je nato pristal na 100.000 evrov subvencije, čeprav mu je občinski svet že junija lani denimo naložil, da občina zagotovi 110 tisočakov subvencije, a župan takrat sklepa ni upošteval. Svetniki in svetnice pa so v sredo njegovemu predlogu prisluhni, čeprav so ga nekateri pozvali, naj z glasovanjem počakaj do naslednje seje, ko bodo imeli na mizah tudi nove izračune. A župan je vztrajal, da elaborata, o katerem razpravljajo že tri leta, ne bo vnovič uvrščal na dnevni red, zato so že v sredo opravili glasovanje ter elaborat s sedmimi glasovi za in enim proti tudi potrdili.

Občina bo torej zagotovila 100 tisočakov subvencije, koliko bo po novem dražja položnica Komunale, pa bomo poročali prihodnji teden v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

Ostali sklepi

Trebanjski občinski svet je na zadnji seji v prvi obravnavi soglasno potrdil predlog Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva v Občini Trebnje, svetniki in svetnice pa so razpravljali tudi o predlogu Pravilnika o subvencioniranju varstva otrok, ki ne obiskujejo organizirane predšolske vzgoje in varstva, a dokument v občinskem svetu ni imel podpore in župan je glasovanje umaknil.

Je pa občinski svet potrdil predlog dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) in predlog investicijskega programa (IP) za investicijo »Kanalizacija Račje selo-Blato«. Gre za investicijsko dokumentacijo za izgradnjo kanalizacijskega sistema za obe vasi, naložba je ocenjena na dobrih 678 tisoč evrov.

