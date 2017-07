Zapeljal v odbojno ograjo

1.7.2017 | 08:40

ilustrativna slika (Foto: M. L.-S.)

Včeraj ob 18.01 uri se je na avtocesti pri Pluski v smeri Ljubljane, občina Trebnje, voznik z osebnim vozilom zaletel v odbojno ograjo. Gasilci PGD Trebnje so prometno in požarno zavarovali mesto nesreče, odklopili akumulator, usmerjali promet in počistili razlite motorne tekočine. Eno poškodovano osebo so na kraju pregledali in oskrbeli reševalci NMP ZD Trebnje. Gasilci so prometno zavarovali še manjšo prometno nesrečo brez poškodb, ki se je zgodila na nasprotnem voznem pasu.

Zapeljal s ceste in se prevrnil

Ob 19.55 uri je na cesti Soteska—Dvor, pri kraju Dolnji Kot v občini Žužemberk, osebno vozilo zapeljalo s ceste, se prevrnilo in obstalo na kolesih. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Žužemberk so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator, usmerjali promet in očistili cestišče. V nesreči ni bilo poškodovanih.

Trčili dve vozili

Ob 23.23 sta v križišču v Ulici Slavka Gruma v Novem mestu trčili dve osebni vozili. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so na kraju oskrbeli eno osebo. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali in razsvetljevali mesto nesreče, odklopili akumulatorja na vozilih, usmerjali promet, pomagali policiji in vlečni službi ter očistili cestišče.

M. L.-S.