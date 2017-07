S tehničnim posegom odprli vrata; danes več zapor ceste

Včeraj ob 18.29 uri so na Cesti 4. julija v Krškem gasilci PGE Krško s tehničnim posegom odprli vrata stanovanja.

Zapore ceste v Brežicah

Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice obvešča, da bo zaradi prireditve Brežice moje mesto izvedeno več popolnih zapor cest v Brežicah in sicer bo:

- od danes od 15. ure do nedelje 2. julija do 12. ure popolna zapora LZ 026101 Cesta Pod Obzidjem – od križišča z LK 027083 Jurčičeva ulica II do JP 528701 Levstikova ulica,

- danes od 18.45 do 22. ure zaradi Teka s Primožem Kozmusom še dodatne popolne zapore:

- LZ 02611 Cesta bratov Milavcev [ Cesta prvih borcev (do LZ 026061-Obrtna ulica + Ulica Kozjanksih borcev,

- LZ 02061 Obrtna ulica + Ulica Kozjanskih borcev (do LJ 027041-Ob stadionu),

- LK 027041-Ob stadionu,

- LK Černelčeva cesta (mimo bolnišnice),

- LZ 026051- Černelčeva cesta + Pleteršnikova ulica (od križišča LK 027061 – Černelčeva cesta mimo bolnišnice do LZ 026101 cest Pod obzidjem,

- LZ 026101 cesta Pod obzidjem,

- LZ 026030 Prešernova cesta (do starega mostu pri HE Brežice) in vse priključne ulice.

