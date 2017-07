Začeli so se Poletni večeri

1.7.2017 | 10:50

Otvoritev Poletnih večerov že po tradiciji pripada Pihalnemu orkestru Kočevje. (Foto: M L-S.)

Kočevje - Z nastopom Pihalnega orkestra Kočevje – 1927, ki letos praznuje 90 let delovanja, so se v Kočevju začeli letošnji Poletni večeri.

V okviru že tradicionalne prireditve, katere namen je popestriti poletni utrip v mest ob Rinži, se bodo na odru na mestni ploščadi v Kočevju ob četrtkih v juliju in avgustu zvrstili: 6. julija Greentown jazz band, 13. julija Lucienne Lončina z bandom, 20. julija Neno Belan z zasedbo Fiumens, 27. julija Dejan Vunjak in Bendijeve barabe, 3. avgusta Ognjeni muzikanti, 10. avgusta Rudi Bučar in Istrabend, 17. avgusta klapa Kaštadi in 24. avgusta Bilbi.

Običaj je že, da se v okviru Poletnih večerov kočevskemu občinstvu predstavi tudi kočevsko Srbsko kulturno umetniško društvo. Letos se bodo s svojo folklorno dejavnostjo predstavili v soboto, 28. avgusta. Poletne večere bodo zaključili 31. avgusta, za takrat pa Zavod Kočevsko, ki prireditev organizira, napoveduje glasbeno presenečenje.

M. L.-S.