Gasili goreče vozilo

1.7.2017 | 11:20

ilustrativna slika

Včeraj ob 5.59 uri je na dolenjski avtocesti pred priključkom Ivančna Gorica v smeri Novega mesta, občina Ivančna Gorica, gorelo osebno vozilo. Gasilci PGD Stična in GB Ljubljana so zavarovali mesto požara in uničeno vozilo pogasili.

Na delovišču se je poškodoval

Ob 6.44 se je na delovišču na relaciji Sevnica–Breg, občina Sevnica, poškodoval delavec. Posredovali so reševalci NMP Sevnica, ki so delavca prepeljali v ZD Sevnica, ga ustrezno oskrbeli in odpustili v domačo oskrbo. O dogodku so obvestili pristojne službe.

M. L.-S.