Potepuhi se ne bojijo dežja

1.7.2017 | 12:55

Na predstavah včerajšnjega dela festivala uličnega gledališča Rudi potepuški občinstva ni manjkalo. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Precej slabo je bila zaradi slabega vremena obiskana sinočnja Noč nakupov v Novem mestu, kar pa ne moremo reči za predstave festivala uličnega gledališča Rudi potepuški, ki je na Glavnem trgu in, ko je deževalo, pod streho novomeške tržnice, potekal istočasno. Občinstva na predstavah ni manjkalo pa tudi prešernega smeha ne, kar na svoj način dokazuje, da se ljudje, tudi otroci in mladi, znajo zabavati tudi še ob predstavah v živo in ne le ob buljenju v video na računalniškem ekranu.

Pet jazz polnoč

Za nekoliko bolj veselo vzdušje na Glavnem trgu in na Rozmanovi so poskrbeli mladi glasbeniki, pod arkadami ob nekdanji trgovini Elektrotehna, kjer so pred desetletji prodajali tudi glasbila, se je predstavila skupina Pet jazz polnoč, s pločnika pred Slonom pa so se v notranjost lokala umaknili mladi pankrokerji iz skupine Jaja Bojz.

Jaja Bojz

Izven programa Noči nakupov se je kljub slabšemu vremenu glasbeno bogat petkov večer zaključil z imenitnim koncertom newyorške jazzovske skupine novomeškega saksofonista Igorja Lumperta v klubu LokalPatriot. Danes bo Igor s svojim kvartetom nastopil na ljubljanskem jazz festivalu.

Igor Lumpert

Festival uličnega gledališča Rudi potepuški se na Glavnem trgu pred Založbo Goga, ki ga tudi prireja, nadaljuje danes, ko se je program začel dopoldne s Cirkokrogovimi cirkuškimi delavnicami, ki se bodo popoldne nadaljevale od 15. do 17. ure. Ob 17. uri bo na vrsti triurna interaktivna instalacija Omare stare šare, ob 18. uri se bo začela akrobatska predstava Jutri bo konec nemško-francoske skupine Zirkus Morsa, ob 19. uri pa je na sporedu predstava hrvaško-srbske skupine CirkoBalkana Parastilt. Ob 20. uri si lahko ogledate predstavo španske ulične gledališčnice Diane Gadish Ravnajte previdno, ob 21. uri pa poetično akrobatsko predstavo plesalke Dane Auguštin in glasbenika Thierna Dialla.

Festival uličnega gledališča Rudi potepuški se bo zaključil prav z glasbo oziroma natančneje s koncertom skupine El Kachon.

I. V.

Galerija