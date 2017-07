Na Mirni so razglasili prvega častnega občana

1.7.2017 | 12:05

Na Mirni so včeraj razglasili prvega častnega občana, mag. Avgusta Gregorčiča. (Foto: J. S.)

Prejemniki letošnjih občinskih priznanj z županom Dušanom Skerbišem in direktorico občinske uprave Tanjo Šinkovec

Župan občine Mirna Dušan Skerbiš

Mirna - Občina Mirna prav danes praznuje svoj šesti rojstni dan, z občinski praznikom pa se spominjajo začetka samostojnega delovanja te mlade občine. V tukajšnjem kulturnem domu Partizan so včeraj pripravili prvo osrednjo občinsko slovesnost, na kateri so prvič podelili občinska priznanja. Zahvale so prejeli Pavlina Hrovat, Nogometni klub Mirna in Prostovoljno gasilsko društvo Ševnica, Stanislavu Pečku so podelili plaketo, razglasili pa so tudi prvega častnega občana – laskavi naziv so podelili mag. Avgustu Gregorčiču.

Avgust Gregorčič se je rodil na Brezovici pri Mirni, kjer živi še danes, v več kot petdesetih letih pa se je zapisal v mirnsko zgodovino kot uspešen gospodarstvenik, politik in pesnik. S podelitvijo naziva častni občan so mu na Mirni izrazili spoštovanje in priznanje za njegov izjemni prispevek k razvoju kraja in k družbenemu življenju v kraju.

Stanislav Peček je vsestranski kulturni delavec, ki v letošnjem letu praznuje visoki jubilej, odmevno pa je deloval na področju današnje občine Mirna, ko je kot učitelj glasbe služboval na Osnovni šoli Mirna. S podelitvijo plakete so mu izrekli spoštovanje in zahvalo za dolgoletno in odmevno delo na področju kulture na Mirni.

Na včerajšnji slovesnosti so podelili tudi tri zahvale. Za dolgoletno neutrudno delo na področju kulturnega, humanitarnega in družbenega življenja jo je prejela Pavlina Hrovat, ki s svojim pretanjenim posluhom za stiske in radosti sočloveka najde z govorjeno in pisano besedo pot tako do najmlajših kot do najstarejših ter prispeva k ugledu občine.

Zahvalo so ob 50–letnici delovanja na področju športa podeli tudi Nogometnemu klubu Mirna, ki v svoj program vključuje skoraj sto otrok in mladostnikov z območja občin Mirna, Trebnje, Šentrupert, Mokronog–Trebelno, Sevnica in Litija. Nogometni klub je s svojimi ekipami pomemben del promocije in prepoznavnosti Mirne, zahvalo pa je prevzel predsednik društva Dražen Šmuc.

Ob 90-letnici delovanja so zahvalo podelili še Prostovoljnemu gasilskemu društvu Ševnica za uspešno in nesebično delovanje na področju varstva pred požarom, pred naravnimi in drugimi nesrečami. Člani društva se zavedajo pomembnosti svojega poslanstva, da priskočijo na pomoč človeku v nesreči, zato posvečajo vso svojo skrb večji požarni varnosti, predvsem pa vzgoji in usposabljanju mladine. Zahvalo je prevzela predsednica društva Irma Zupančič.

Včerajšnji slavnostni govornik je bil mirnski župan Dušan Skerbiš, ki se je ozrl na prehojeno pot do samostojnosti mlade občine. Kot je med drugim dejal, je bila referendumska odločitev za samostojno občino prava: »V občini Mirna korak za korakom sledimo naši viziji, vsaka naša pridobitev je kamenček v velikem kamnolomu želja in le s strpnostjo in dobrim sodelovanjem vseh bomo uresničevali zastavljene cilje.« Župan je predstavil tudi dosedanje dosežke občine, med njimi uspešno pridobivanje evropskih sredstev in velike premike pri uresničevanju dolgoletne želje Mirnčanov po tako imenovani obvoznici, ter razgrnil nadaljnje načrte za razvoj tukajšnjega lokalnega okolja.

Osrednjo prireditev, ki jo je povezovala Petra Krnc, so obogatili Ženski pevski zbor Zimzelen pod vodstvom Staneta Pečka, ki je zapel slovensko iz mirnsko himno, ter Glasbena šola Trebnja, ki se je na Mirni predstavila s tenoristom Jernejem Žagarjem in pianistko Manco Kranjec Trček ter harmonikarjema Maticem Zoranom in Andražem Močnikom. V dvorano so obiskovalce pospremile Trebanjske mažorete.

J. S.

